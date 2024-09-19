Рада поддержала увольнение Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

Верховная Рада проголосовала за увольнение народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Главные тезисы
- Верховная Рада проголосовала за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.
- Решение о увольнении получило поддержку 252 парламентариев, что привело к переводу Безуглой на другую должность в Комитете по внешней политике.
- Предшествующие события, в том числе обвинения в разглашении информации и выход из фракции, также послужили причиной решения об увольнении.
- 10 января спикер парламента Руслан Стефанчук закрыл заседание после беспорядков со стороны группы депутатов, требовавших рассмотрения вопроса об отзыве Безуглой.
- Безугла заявила о выходе из фракции и об оставании мажоритарным депутатом, поддерживая президента и обязательство работать с гражданами.
Рада уволила Безуглу из комитета нацбезопасности
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, такое решение поддержали 252 парламентария.
Безуглу перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики.
Что этому предшествовало
5 января 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Марианну Безуглу от должности заместителя председателя комитета.
10 января спикер парламента Руслан Стефанчук досрочно закрыл заседание после того, как группа депутатов заблокировала трибуну с требованием рассмотреть вопрос об отзыве Безуглой. Он отметил, что увольнение с этой должности возможно только после решения согласительного совета депутатских фракций и групп.
5 июля нардеп Федор Вениславский, член комитета по нацбезопасности, заявил о намерении подать на Безуглое заявление в Государственное бюро расследований, обвинив его в разглашении информации по закрытому заседанию комитета.
17 июля Марьяна Безугла вышла из фракции "Слуга народа", а 17 сентября подала заявление об освобождении от должности заместителя председателя комитета по обороне, попросив перевести ее в комитет по внешней политике.
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