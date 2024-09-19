Рада поддержала увольнение Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

Верховная Рада проголосовала за увольнение народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Рада уволила Безуглу из комитета нацбезопасности

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, такое решение поддержали 252 парламентария.

Парламент уволил Марьяну Безуглу с должности заместителя (председателя — ред.) комитета по обороне и даже члена комитета. ЗА — 252, — говорится в сообщении. Поделиться

Безуглу перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики.

Что этому предшествовало

5 января 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Марианну Безуглу от должности заместителя председателя комитета.

10 января спикер парламента Руслан Стефанчук досрочно закрыл заседание после того, как группа депутатов заблокировала трибуну с требованием рассмотреть вопрос об отзыве Безуглой. Он отметил, что увольнение с этой должности возможно только после решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

5 июля нардеп Федор Вениславский, член комитета по нацбезопасности, заявил о намерении подать на Безуглое заявление в Государственное бюро расследований, обвинив его в разглашении информации по закрытому заседанию комитета.

17 июля Марьяна Безугла вышла из фракции "Слуга народа", а 17 сентября подала заявление об освобождении от должности заместителя председателя комитета по обороне, попросив перевести ее в комитет по внешней политике.