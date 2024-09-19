Рада поддержала увольнение Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности
Категория
Политика
Дата публикации

Рада поддержала увольнение Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

Рада поддержала увольнение Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности
Читати українською
Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада проголосовала за увольнение народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Главные тезисы

  • Верховная Рада проголосовала за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.
  • Решение о увольнении получило поддержку 252 парламентариев, что привело к переводу Безуглой на другую должность в Комитете по внешней политике.
  • Предшествующие события, в том числе обвинения в разглашении информации и выход из фракции, также послужили причиной решения об увольнении.
  • 10 января спикер парламента Руслан Стефанчук закрыл заседание после беспорядков со стороны группы депутатов, требовавших рассмотрения вопроса об отзыве Безуглой.
  • Безугла заявила о выходе из фракции и об оставании мажоритарным депутатом, поддерживая президента и обязательство работать с гражданами.

Рада уволила Безуглу из комитета нацбезопасности

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, такое решение поддержали 252 парламентария.

Парламент уволил Марьяну Безуглу с должности заместителя (председателя — ред.) комитета по обороне и даже члена комитета. ЗА — 252, — говорится в сообщении.

Безуглу перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики.

Что этому предшествовало

5 января 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Марианну Безуглу от должности заместителя председателя комитета.

10 января спикер парламента Руслан Стефанчук досрочно закрыл заседание после того, как группа депутатов заблокировала трибуну с требованием рассмотреть вопрос об отзыве Безуглой. Он отметил, что увольнение с этой должности возможно только после решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

5 июля нардеп Федор Вениславский, член комитета по нацбезопасности, заявил о намерении подать на Безуглое заявление в Государственное бюро расследований, обвинив его в разглашении информации по закрытому заседанию комитета.

17 июля Марьяна Безугла вышла из фракции "Слуга народа", а 17 сентября подала заявление об освобождении от должности заместителя председателя комитета по обороне, попросив перевести ее в комитет по внешней политике.

Я написала заявление о выходе из фракции и партии «Слуга Народа». Поддерживаю президента. Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами, — писала Безугла в сообщении в социальной сети.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Регламентный комитет Рады поддержал проект постановления об отзыве Безуглой с должности
Безуглая
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нардепка Безуглая покидает фракцию и партию «Слуга Народа»
Безуглая
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Повесить всех собак на армию не получится. Командующий Воздушными силами жестко отреагировал на заявление Безуглой
Николай Олещук
Олещук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?