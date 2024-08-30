Повесить всех собак на армию не получится. Командующий Воздушными силами жестко отреагировал на заявление Безуглой

Народная депутатка Марьяна Безуглая 30 августа заявила, что самолет F-16, предоставленный Украине партнерами, якобы сбил украинский ПВО, а военное командование ВСУ это скрывает. Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук опроверг эти утверждения и назвал Безуглую "основным ньюзмейкером вражеской пропаганды".

Олещук жестко ответил Безуглой на обвинения насчет авиакатастрофы с F-16

Олещук заявил, что никаких фактов насчет авиакатастрофы украинского истребителя F-16 командование Воздушных сил ВСУ не скрывает.

Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже приняли участие в расследовании причин. Николай Олещук Командующий Воздушными силами ВСУ

Олещук заверил, что соответствующие службы уже проводят подробный анализ, продолжается расследование. Тщательно расследуют, что произошло, каковы обстоятельства, чья ответственность. Он подчеркнул, что такую информацию не могут выдавать мгновенно публичное пространство.

Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может быть детализирована для СМИ. Война в стране! Но это безразлично для людей, избравших Марьяну Безуглу как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяно, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде! Поделиться

Олещук подчеркнул, что Марьяна Безуглая "в очередной раз вылила грязь на него лично и на Воздушные силы, и дискредитировала производителей американского оружия — основного союзника Украины — США!"

Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды по российскому телевидению! Вам аплодирует вся Россия! Не помогаете, так хотя бы не мешайте нам воевать!

Причиной такого обращения Олещука стало сообщение народной депутатки Марьяны Безуглой, которая обратилась к командующему Воздушным силам в посту в Facebook и обвинила военное командование в "сокрытии информации и отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования".

Скрин сообщения Безуглой в Facebook

Не вижу никакого официального опровержения F-16 от Командования Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Почему молчание, пан Олещук? Какова ваша позиция? Я бы рада была услышать опровержение и даже принесла извинения, но... Это уже по меньшей мере третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО. Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян. И об этом случае тоже пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках. Это свидетельствует об отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования. Ситуация аналогична наблюдаемой в сухопутных войсках — круговая порука. Это нужно менять! Так больше не может продолжаться. Культура лжи ведет нас к поражению.

По ее словам, во время интенсивных боевых действий случаи "дружественного огня" неизбежны, но их необходимо тщательно анализировать и делать правильные выводы.

Украинская нация сражается, осваивает новейшее вооружение и технику, создает собственные разработки, но часто это происходит не благодаря, а вопреки планированию в высших военных кабинетах. Генералитет, оставшийся еще со времен Януковича, продолжает действовать по старым схемам и воспитывает таких же последователей. «Классические» генералы ведут нас к поражению. Шаг за шагом. И не допускают к руководству настоящее новое поколение, оставляя преимущественно своих шутов. Марьяна Безуглая Народная депутатка

Авиакатастрофа истребителя F-16: что известно

В ночь с 25 на 26 августа РФ масштабно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате ударов погибли и были ранены люди в разных регионах. Армия РФ запустила по территории Украины 127 ракет разного типа и 109 дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил, что украинские военные с помощью истребителей F-16 сбили некоторые российские ракеты во время массированной атаки 26 августа. Поделиться

Издание Wall Street Journal 29 августа сообщило, что 26 августа в Украине, вероятно, был уничтожен первый истребитель F-16.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что во время отражения российского ракетного удара истребитель F-16 потерпел крушение.