Повісити всіх собак на військо не вийде. Командувач Повітряних сил жорстко відреагував на заяву Безуглої

Нардепка Мар'яна Безугла 30 cерпня заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук спростував ці твердження та назвав Безуглу "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".
Головні тези:
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук спростував заяви нардепки Мар'яни Безуглої про збитий літак F-16 та назвав її основним ньюзмейкером ворожої пропаганди.
- Проводиться детальне розслідування авіакатастрофи F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь, який став першим українським льотчиком на F-16.
- Реакція влади та публічні заяви щодо авіакатастрофи F-16 в Україні стали предметом гострої полеміки та дебатів у суспільстві.
Олещук жорстко відповів Безуглій на звинувачення щодо авіатрощі з F-16
Олещук заявив, що ніяких фактів щодо авіатрощі українського винищувача F-16 командування Повітряних сил ЗСУ не приховує.
Олещук запевнив, що відповідні служби вже проводять детальний аналіз, триває розслідування. Ретельно розслідують, що сталось, які обставини, чия відповідальність. Він наголосив, що таку інформацію не можуть видавати миттєво в публічний простір.
Олещук наголосив, що Мар’яна Безугла “вчергове вилила бруд на нього особисто і на Повітряні сили, та дискредитувала виробників американської зброї — основного союзника України — США!”
Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди та б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!
Причиною такого звернення Олещука став допис нардепки Мар'яни Безуглої, яка звернулася до командувача Повітряних сил у пості в Facebook і звинуватила військове командування у "приховуванні інформації та відсутності належних висновків та об’єктивного розслідування".
Не бачу жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Чому мовчання, пане Олещук? Яка ваша позиція? Я б рада була почути спростування і навіть вибачилася б, але...Це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах. Це свідчить про відсутність належних висновків та об’єктивного розслідування. Ситуація аналогічна тій, що спостерігається в сухопутних військах — кругова порука. Це потрібно змінювати! Так більше не може тривати. Культура брехні веде нас до поразки.
За її словами, під час інтенсивних бойових дій випадки "дружнього вогню" неминучі, але їх необхідно ретельно аналізувати та робити правильні висновки.
Авіатроща винищувача F-16 в Україні: що відомо
У ніч з 25 на 26 серпня РФ масштабно атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок ударів загинули та були поранені люди в різних регіонах. Армія РФ запустила по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.
Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи.
Суспільне, з посиланням на джерело у Міноборони, повідомило, що пілотуючи F-16 загинув Олексій "Мунфіш" Месь. Він був одним із перших українських пілотів, які почали навчання на F-16 у США. Прощання з льотчиком відбулося 29 серпня на Хмельниччині.
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