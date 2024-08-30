Повісити всіх собак на військо не вийде. Командувач Повітряних сил жорстко відреагував на заяву Безуглої

Нардепка Мар'яна Безугла 30 cерпня заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук спростував ці твердження та назвав Безуглу "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".

Олещук жорстко відповів Безуглій на звинувачення щодо авіатрощі з F-16

Олещук заявив, що ніяких фактів щодо авіатрощі українського винищувача F-16 командування Повітряних сил ЗСУ не приховує.

Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які вже долучилися до розслідування причин. Микола Олещук Командувач Повітряних сил ЗСУ

Олещук запевнив, що відповідні служби вже проводять детальний аналіз, триває розслідування. Ретельно розслідують, що сталось, які обставини, чия відповідальність. Він наголосив, що таку інформацію не можуть видавати миттєво в публічний простір.

Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь, у суді! Поширити

Олещук наголосив, що Мар’яна Безугла “вчергове вилила бруд на нього особисто і на Повітряні сили, та дискредитувала виробників американської зброї — основного союзника України — США!”

Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди та б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!

Причиною такого звернення Олещука став допис нардепки Мар'яни Безуглої, яка звернулася до командувача Повітряних сил у пості в Facebook і звинуватила військове командування у "приховуванні інформації та відсутності належних висновків та об’єктивного розслідування".

Скрин допису Безуглої у Facebook

Не бачу жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Чому мовчання, пане Олещук? Яка ваша позиція? Я б рада була почути спростування і навіть вибачилася б, але...Це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах. Це свідчить про відсутність належних висновків та об’єктивного розслідування. Ситуація аналогічна тій, що спостерігається в сухопутних військах — кругова порука. Це потрібно змінювати! Так більше не може тривати. Культура брехні веде нас до поразки.

За її словами, під час інтенсивних бойових дій випадки "дружнього вогню" неминучі, але їх необхідно ретельно аналізувати та робити правильні висновки.

Українська нація воює, освоює новітнє озброєння і техніку, створює власні розробки, але часто це відбувається не завдяки, а всупереч плануванню у вищих військових кабінетах. Генералітет, що залишився ще з часів Януковича, продовжує діяти за старими схемами та виховує собі таких же послідовників. «Класичні» генерали ведуть нас до поразки. Крок за кроком. І не допускають до керівництва справжнє нове покоління, залишаючи переважно своїх блазнів. Мар’яна Безугла Нардепка

Авіатроща винищувача F-16 в Україні: що відомо

У ніч з 25 на 26 серпня РФ масштабно атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок ударів загинули та були поранені люди в різних регіонах. Армія РФ запустила по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.

Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня. Поширити

Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи.