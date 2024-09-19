Рада підтримала звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки
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Рада підтримала звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Рада підтримала звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада проголосувала за звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Головні тези:

  • Верховна Рада підтримала звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки.
  • Рішення про відсторонення Безуглої було підтримане 252 парламентарями.
  • Після звільнення з комітету нацбезпеки Безуглу перевели на посаду в комітет з питань зовнішньої політики.
  • Виникнення конфлікту призвело до рішення Верховної Ради про звільнення депутатки.
  • Мар'яна Безугла вийшла з фракції та партії «Слуга Народу» та залишила посаду заступниці голови комітету з питань оборони.

Рада звільнила Безуглу з комітету нацбезпеки

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, таке рішення підтримали 252 парламентарі.

Парламент звільнив Марʼяну Безуглу з посади заступника (голови — ред.) комітету з питань оборони та навіть члена комітету. ЗА — 252, — йдеться в повідомленні.

Наразі Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.

Що цьому передувало

5 січня 2024 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Мар'яну Безуглу від посади заступниці голови комітету.

10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково закрив засідання після того, як група депутатів заблокувала трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої. Він зазначив, що звільнення з цієї посади можливе лише після рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

5 липня нардеп Федір Веніславський, член комітету з нацбезпеки, заявив про намір подати на Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань, звинувативши її у розголошенні інформації з закритого засідання комітету.

17 липня Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу", а 17 вересня подала заяву про звільнення з посади заступниці голови комітету з питань оборони, попросивши перевести її до комітету з питань зовнішньої політики.

Я написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу». Підтримую президента. Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами, — писала Безугла у повідомленні у соціальній мережі. 

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