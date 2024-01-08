Регламентний комітет Ради підтримав проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади

За словами народного депутата Ярослава Железняка, за питання про відкликання Безуглої з поста заступниці голови оборонного комітету ВР будуть голосувати у вищому законодавчому органі країни 10 січня. Регламентний комітет ВР виніс відповідне рішення.

Верховна Рада України розгляне питання відкликання з посади Безуглої

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту підтримав проєкт постанови про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це у Telegram повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк, та опублікував світлини висновку регламентного комітету.

За його словами, "рішення прийнято одноголосно. Відповідно, вже 10 січня парламент може розглянути постанову".

Як додав Железняк, рішення буде винесене на розгляд сесійної зали парламенту, а також Безугла залишається членом оборонного комітету.

Оборонний комітет ВР підтримав зняття Безуглої з посади заступниці голови

5 січня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав зняття народного депутата Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступниці голови комітету.

Безугла відзначилася низкою скандальних заяв. Зокрема вона звинувачує вище військове командування у відсутності плану подальших бойових дій, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку, а також поширює контроверсійну інформацію щодо напрацювання оновленої мобілізаційної політики Україні.

Заяви Безуглої викликали негативну реакцію суспільства, а народні депутати неодноразово реєстрували у парламенті проєкти постанов про її відкликання з керівних посад у Комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.