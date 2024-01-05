Оборонний комітет ВР рекомендує зняти Безуглу з посади
Категорія
Україна
Дата публікації

Оборонний комітет ВР рекомендує зняти Безуглу з посади

Безугла
Джерело:  Укрінформ

Зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Оборонного комітету Верховної Ради підтримали його члени. Далі має бути розгляд цього питання в сесійній залі.

Чи втратить Безугла посаду в Комітеті ВР?

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав зняття народної депутатки Мар’яни Безуглої (фракція партії "Слуга народу") з посади заступниці голови.

Про це секретар комітету полковник СБУ Роман Костенко (фракція “Голос”) повідомив у коментарі Укрінформу.

Перше питання, яке ми розглянули на засіданні комітету, – зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету. Члени комітету підтримали цю ініціативу. Далі має бути розгляд цього питання в залі, – сказав Костенко.

Він додав, що Безугла залишатиметься членом Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Мар’яна Безугла – народна депутатка дев’ятого скликання, обрана до Верховної Ради від партії "Слуга народу", входить до складу однойменної парламентської фракції. Заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО.

Нардепка відреагувала на заяву Комітету ВР

Мар’яна Безугла прокоментувала на сторінці у Facebook своє ймовірне звільнення з посади заступниці голови Оборонного комітету ВР.

Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували. Я не здамся НІКОЛИ і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди. Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна!

Так що робота і боротьба триває, резюмувала депутатка.

Що відомо про перспективу позбавлення Безуглої керівної посади у Раді

Зазначається, що наразі Безугла обіймає посаду заступниці голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Звернення щодо відкликання Безуглої з цієї посади вже подав 27 листопада 2023 року нардеп від “Батьківщини” Олексій Кучеренко.

Кучеренко зазначив, що передав звернення голові Ради Руслану Стефанчуку з пропозицією "негайно відкликати нардепа М.Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони”.

Вона висловила позицію, яка зводиться до того, що… Залужний не надав плану на наступний рік, а тому військове керівництво України має піти, - нагадує Кучеренко.

На його думку, такі заяви є неприпустимими, оскільки створюють напругу у суспільстві та працюють на підрив обороноздатності країни.

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