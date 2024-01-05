Оборонний комітет ВР рекомендує зняти Безуглу з посади

Зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Оборонного комітету Верховної Ради підтримали його члени. Далі має бути розгляд цього питання в сесійній залі.
Чи втратить Безугла посаду в Комітеті ВР?
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав зняття народної депутатки Мар’яни Безуглої (фракція партії "Слуга народу") з посади заступниці голови.
Про це секретар комітету полковник СБУ Роман Костенко (фракція “Голос”) повідомив у коментарі Укрінформу.
Він додав, що Безугла залишатиметься членом Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.
Мар’яна Безугла – народна депутатка дев’ятого скликання, обрана до Верховної Ради від партії "Слуга народу", входить до складу однойменної парламентської фракції. Заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО.
Нардепка відреагувала на заяву Комітету ВР
Мар’яна Безугла прокоментувала на сторінці у Facebook своє ймовірне звільнення з посади заступниці голови Оборонного комітету ВР.
Так що робота і боротьба триває, резюмувала депутатка.
Що відомо про перспективу позбавлення Безуглої керівної посади у Раді
Зазначається, що наразі Безугла обіймає посаду заступниці голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Звернення щодо відкликання Безуглої з цієї посади вже подав 27 листопада 2023 року нардеп від “Батьківщини” Олексій Кучеренко.
Кучеренко зазначив, що передав звернення голові Ради Руслану Стефанчуку з пропозицією "негайно відкликати нардепа М.Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони”.
На його думку, такі заяви є неприпустимими, оскільки створюють напругу у суспільстві та працюють на підрив обороноздатності країни.
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