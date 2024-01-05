Оборонный комитет ВР рекомендует снять Безуглую с должности

Снятие Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Оборонного комитета Верховной Рады поддержали его члены. Далее должно быть рассмотрение этого вопроса в сессионном зале.

Утратит ли Безуглая должность в Комитете ВР?

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал снятие народного депутата Марьяны Безуглой (фракция партии "Слуга народа") с должности заместителя председателя.

Об этом секретарь комитета полковник СБУ Роман Костенко (фракция "Голос") сообщил в комментарии “Укринформу”.

Первый вопрос, который мы рассмотрели на заседании комитета – снятие Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета. Члены комитета поддержали эту инициативу. Дальше должно быть рассмотрение этого вопроса в зале, – сказал Костенко. Поделиться

Он добавил, что Безуглая будет оставаться членом Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Марьяна Безуглая – народный депутат девятого созыва, избранная в Верховную Раду от партии "Слуга народа", входит в состав одноименной парламентской фракции. Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по введению ценностей и стандартов НАТО.

Нардеп отреагировала на заявление Комитета ВР

Марьяна Безуглая прокомментировала на странице в Facebook свое вероятное увольнение с должности заместителя председателя Оборонного комитета ВР.

Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали. Я не сдамся НИКОГДА и ни один шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды. Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно присоединился к работе с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения по поводу того, что выгодно сказать, а что нет; это были бы совсем другие реалии. У нас – война! Поделиться

Так что работа и борьба продолжаются, резюмировала депутат.

Что известно о перспективе лишения Безуглой руководящей должности в Раде

Отмечается, что Безуглая занимает должность заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Обращение об отзыве Безуглой с этой должности уже подал 27 ноября 2023 нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Кучеренко отметил, что передал обращение председателю Совета Руслану Стефанчуку с предложением "немедленно отозвать нардепа М.Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне".

Она высказала позицию, которая сводится к тому, что… Залужный не предоставил план на следующий год, а потому военное руководство Украины должно уйти, – напоминает Кучеренко. Поделиться

По его мнению, такие заявления недопустимы, поскольку создают напряжение в обществе и работают на подрыв обороноспособности страны.