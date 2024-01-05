Оборонный комитет ВР рекомендует снять Безуглую с должности

Снятие Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Оборонного комитета Верховной Рады поддержали его члены. Далее должно быть рассмотрение этого вопроса в сессионном зале.
Утратит ли Безуглая должность в Комитете ВР?
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал снятие народного депутата Марьяны Безуглой (фракция партии "Слуга народа") с должности заместителя председателя.
Об этом секретарь комитета полковник СБУ Роман Костенко (фракция "Голос") сообщил в комментарии “Укринформу”.
Он добавил, что Безуглая будет оставаться членом Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Марьяна Безуглая – народный депутат девятого созыва, избранная в Верховную Раду от партии "Слуга народа", входит в состав одноименной парламентской фракции. Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по введению ценностей и стандартов НАТО.
Нардеп отреагировала на заявление Комитета ВР
Марьяна Безуглая прокомментировала на странице в Facebook свое вероятное увольнение с должности заместителя председателя Оборонного комитета ВР.
Так что работа и борьба продолжаются, резюмировала депутат.
Что известно о перспективе лишения Безуглой руководящей должности в Раде
Отмечается, что Безуглая занимает должность заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Обращение об отзыве Безуглой с этой должности уже подал 27 ноября 2023 нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.
Кучеренко отметил, что передал обращение председателю Совета Руслану Стефанчуку с предложением "немедленно отозвать нардепа М.Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне".
По его мнению, такие заявления недопустимы, поскольку создают напряжение в обществе и работают на подрыв обороноспособности страны.
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