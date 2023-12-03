Безуглая на фоне скандала с призывами к отставке Залужного устроила опрос о кандидатах на замену

Нардеп от правящей парламентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая не удовлетворилась скандалом после собственных призывов к отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и устроила опрос о предполагаемом кандидате взамен Залужном.
Что известно о дальнейших попытках Безуглой раздуть скандал вокруг призывов к отставке Залужного
В частности, нардеп на своей странице в "Фейсбуке" устроила опрос о возможных кандидатах в замену Залужному.
Так, от себя она предложила 13 кандидатур на пост главнокомандующего ВСУ, среди которых наибольшую популярность набрали генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Следует отметить, что пользователи сети преимущественно подвергли критике Безуглу за ее опрос, называя ее "предательницей", а также отмечая, что принятие таких решений требует согласия со стороны военных.
Активист Борислав Береза на своей странице в Facebook уже потроил Безуглу за опрос. Он создал шутливый опрос по поводу того, кто смог бы заменить Безуглу во фракции "Слуга народа" и предложил среди кандидатов скандального экс-нардепа Ирину Фарион и чупакабру.
Что известно о скандале вокруг призывов Безуглой к отставке Залужного
Напомним, в конце ноября Марианна Безугла призвала Валерия Залужного уйти в отставку, поскольку он якобы не смог предоставить план замысла на следующий год. По словам нардепа, военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч украинцев в месяц.
Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывание Безуглой. Он отметил, что подыгрывание разговорам о необходимости любых отставок в нашем государстве – это подыгрывание РФ.
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