Безуглая на фоне скандала с призывами к отставке Залужного устроила опрос о кандидатах на замену
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Безуглая на фоне скандала с призывами к отставке Залужного устроила опрос о кандидатах на замену

Марьяна Безуглая
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Источник:  online.ua

Нардеп от правящей парламентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая не удовлетворилась скандалом после собственных призывов к отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и устроила опрос о предполагаемом кандидате взамен Залужном.

Что известно о дальнейших попытках Безуглой раздуть скандал вокруг призывов к отставке Залужного

В частности, нардеп на своей странице в "Фейсбуке" устроила опрос о возможных кандидатах в замену Залужному.

Так, от себя она предложила 13 кандидатур на пост главнокомандующего ВСУ, среди которых наибольшую популярность набрали генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Если менять Залужного, то на кого? Голосование – ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи – пишите в комментариях. Помним о воздержании, но и неприкосновенных нет, – написала Безугла.

Следует отметить, что пользователи сети преимущественно подвергли критике Безуглу за ее опрос, называя ее "предательницей", а также отмечая, что принятие таких решений требует согласия со стороны военных.

Активист Борислав Береза на своей странице в Facebook уже потроил Безуглу за опрос. Он создал шутливый опрос по поводу того, кто смог бы заменить Безуглу во фракции "Слуга народа" и предложил среди кандидатов скандального экс-нардепа Ирину Фарион и чупакабру.

Что известно о скандале вокруг призывов Безуглой к отставке Залужного

Напомним, в конце ноября Марианна Безугла призвала Валерия Залужного уйти в отставку, поскольку он якобы не смог предоставить план замысла на следующий год. По словам нардепа, военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч украинцев в месяц.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывание Безуглой. Он отметил, что подыгрывание разговорам о необходимости любых отставок в нашем государстве – это подыгрывание РФ.

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