Безуглая может потерять должность в Раде после призывов к отставке Залужного

Нардепа от правящей парламентской фракции "Слуга народа" Марьяну Безуглую могут лишить должности в Раде из-за призывов к отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Что известно о перспективе лишения Безуглой руководящей должности в Раде

Отмечается, что Безугла занимает должность заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Обращение об отзыве Безуглой с этой должности уже подал нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Кучеренко отметил, что передал обращение председателю Совета Руслану Стефанчуку с предложением "немедленно отозвать нардепа М.Безуглу с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне".

Он добавил в свой пост фотокопию соответствующего обращения, в котором напомнил о недавнем заявлении Безуглой по отношению к Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

Она высказала позицию, которая сводится к тому, что… Залужный не предоставил план на следующий год, а потому военное руководство Украины должно уйти, – напоминает Кучеренко. Поделиться

По его мнению, такие заявления недопустимы, поскольку создают напряжение в обществе и работают на подрыв обороноспособности страны.

Кроме того, он отметил, что Безугла "уже не в первый раз публично озвучивает малосодержательные нападки и провокации в адрес Главнокомандующего Вооруженными силами Украины".

Подобного рода деятельность госпожи Безуглой, направленная на создание открытого конфликта между властью, которую в Верховной Раде олицетворяет "монобольшинство", и военными - может считаться избирателями и обществом исключительно неудовлетворительной работой, - заявляет нардеп. Поделиться

Что известно о лишении Безуглой других руководящих должностей в Раде

Кроме того, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз инициировала рассмотрение вопроса о лишении Безуглой еще одной должности - главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля Комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Завтра должно пройти заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марианны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении ее должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля, - отметила Фриз. Поделиться

Фриз добавила, что для отзыва Безуглой с должности заместителя председателя комитета нужно решение парламента, а для лишения руководства подкомитетом достаточно решения Комитета по нацбезопасности.