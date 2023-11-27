Безуглая может потерять должность в Раде после призывов к отставке Залужного

Нардепа от правящей парламентской фракции "Слуга народа" Марьяну Безуглую могут лишить должности в Раде из-за призывов к отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Что известно о перспективе лишения Безуглой руководящей должности в Раде
Отмечается, что Безугла занимает должность заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Обращение об отзыве Безуглой с этой должности уже подал нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.
Кучеренко отметил, что передал обращение председателю Совета Руслану Стефанчуку с предложением "немедленно отозвать нардепа М.Безуглу с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне".
Он добавил в свой пост фотокопию соответствующего обращения, в котором напомнил о недавнем заявлении Безуглой по отношению к Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.
По его мнению, такие заявления недопустимы, поскольку создают напряжение в обществе и работают на подрыв обороноспособности страны.
Кроме того, он отметил, что Безугла "уже не в первый раз публично озвучивает малосодержательные нападки и провокации в адрес Главнокомандующего Вооруженными силами Украины".
Что известно о лишении Безуглой других руководящих должностей в Раде
Кроме того, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз инициировала рассмотрение вопроса о лишении Безуглой еще одной должности - главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля Комитета ВР по вопросам нацбезопасности.
Фриз добавила, что для отзыва Безуглой с должности заместителя председателя комитета нужно решение парламента, а для лишения руководства подкомитетом достаточно решения Комитета по нацбезопасности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-