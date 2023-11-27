Безугла може втратити посаду у Раді після закликів до відставки Залужного

Нардепа від правлячої парламентської фракції “Слуга народу” Мар'яну Безуглу можуть позбавити посади у Раді через заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Що відомо про перспективу позбавлення Безуглої керівної посади у Раді
Зазначається, що наразі Безугла обіймає посаду заступниці голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Звернення щодо відкликання Безуглої з цієї посади вже подав нардеп від “Батьківщини” Олексій Кучеренко.
Кучеренко зазначив, що передав звернення голові Ради Руслану Стефанчуку з пропозицією "негайно відкликати нардепа М.Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони”.
Він додав до свого посту фотокопію відповідного звернення, в якому нагадав про нещодавню заяву Безуглої стосовно Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
На його думку, такі заяви є неприпустимими, оскільки створюють напругу у суспільстві та працюють на підрив обороноздатності країни.
Крім того, він зауважив, що Безугла "вже не вперше публічно озвучує малозмістовні нападки та провокації на адресу Головнокомандувача Збройних сил України".
Що відомо про позбавлення Безуглої інших керівних посад у Раді
Крім того, народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Фріз ініціювала розгляд питання щодо позбавлення Безуглої ще однієї посади - голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету ВР з питань нацбезпеки.
Фріз додала, що для відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету потрібне рішення парламенту, а для позбавлення керівництва підкомітетом достатньо рішення Комітету з нацбезпеки.
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