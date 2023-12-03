Безугла на тлі скандалу із закликами до відставки Залужного влаштувала опитування щодо кандидата на заміну

Нардеп від правлячої парламентської фракції “Слуга народу” Мар'яна Безугла не задовільнилась скандалом після власних закликів до відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та влаштувала опитування щодо ймовірного кандидата на заміну Залужному.

Що відомо про подальші спроби Безуглої роздмухати скандал навколо закликів до відставки Залужного

Зокрема, нардеп на своїй сторінці у “Фейсбуці” влаштувала опитування щодо ймовірних кандидатів на заміну Залужному.

Так, від себе вона запропонувала 13 кандидатур на пост головнокомандувача ЗСУ, серед яких найбільшої популярності набрали генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Якщо змінювати Залужного, то на кого? Голосування - ваша думка, рейтингове, можна кількох. Просто обговорення. Якщо є якась окрема думка, ідеї - пишіть в коментарях. Памʼятаємо про стриманість, але й недоторканних немає, - написала Безугла. Поширити

Слід зазначити, що користувачі мережі переважно розкритикували Безуглу за її опитування, називаючи її “зрадницею”, а також зазначаючи, що ухвалення таких рішень потребує згоди з боку військових.

Активіст Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook вже потролив Безуглу за опитування. Він створив жартівливе опитування щодо того, хто зміг би замінити Безуглу у фракції "Слуга народу" і запропонував серед кандидатів скандального екс-нардепа Ірину Фаріон та чупакабру.

Що відомо про скандал навколо закликів Безуглої до відставки Залужного

Нагадаємо, наприкінці листопада Мар’яна Безугла закликала Валерія Залужного піти у відставку, оскільки він нібито не зміг надати план задуму на наступний рік. За словами нардепа, військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч українців на місяць.

Пізніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував висловлювання Безуглої. Він зазначив, що підігравання розмовам про необхідність будь-яких відставок в нашій державі - це підігравання РФ.