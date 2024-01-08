Регламентный комитет Рады поддержал проект постановления об отзыве Безуглой с должности

По словам народного депутата Ярослава Железняка, за вопрос об отзыве Безуглой с поста замглавы оборонного комитета ВР будут голосовать в высшем законодательном органе страны 10 января. Регламентный комитет ВР вынес соответствующее решение.

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос отзыва с должности Безуглой

Комитет Верховной Рады Украины по регламенту поддержал проект постановления об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк, и опубликовал фотографии заключения регламентного комитета.

По его словам, "решение принято единогласно. Соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление".

Как добавил Железняк, решение будет принято на рассмотрение сессионного зала парламента, а также Безугла остается членом оборонного комитета.

Оборонный комитет ВР поддержал снятие Безуглой с должности заместителя председателя

5 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал снятие народного депутата Безуглой (фракция "Слуга народа") с должности заместителя председателя комитета.

Безуглая отличилась рядом скандальных заявлений. В частности, она обвиняет высшее военное командование в отсутствии плана дальнейших боевых действий, заявляла, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, а также распространяет контроверсионную информацию о наработке обновленной мобилизационной политики Украины.

Заявления Безуглой вызвали негативную реакцию общества, а народные депутаты неоднократно регистрировали в парламенте проекты постановлений об отзыве с руководящих должностей в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.