Хто може стати новим генпрокурором — Зеленський ухвалив рішення

16 червня стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
Головні тези:
- Парламент України розгляне подання президента на наступних пленарних засіданнях.
- Кравченко був учасником російсько-української війни, захищав батьківщину під час АТО.
Що відомо про нове рішення Зеленського
Першими подробицями з цього приводу поділився речник українського парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, парламент України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.
Що важливо розуміти, Руслан Андрійович Кравченко — український політик та прокурор, голова Державної податкової служби України, керівник Київської обласної військової адміністрації (з 10 квітня 2023 до 30 грудня 2024), учасник російсько-української війни.
Він народився 1990 року у Сєвєродонецьку, Луганської області.
У 2014—2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ — з 2016 року Бахмут). Отримав статус учасника бойових дій.
31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.
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