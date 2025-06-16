Хто може стати новим генпрокурором — Зеленський ухвалив рішення

16 червня стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Що відомо про нове рішення Зеленського

Першими подробицями з цього приводу поділився речник українського парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук.

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора. Руслан Стефанчук Речник ВРУ

За його словами, парламент України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Руслан Кравченко (Фото: wikipedia.org)

Що важливо розуміти, Руслан Андрійович Кравченко — український політик та прокурор, голова Державної податкової служби України, керівник Київської обласної військової адміністрації (з 10 квітня 2023 до 30 грудня 2024), учасник російсько-української війни.

Він народився 1990 року у Сєвєродонецьку, Луганської області.

У 2014—2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ — з 2016 року Бахмут). Отримав статус учасника бойових дій.

31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.