Кто может стать новым генпрокурором — Зеленский принял решение

16 июня стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
Главные тезисы
- Парламент Украины рассмотрит представление президента на следующих пленарных заседаниях.
- Кравченко был участником российско-украинской войны, защищал родину во время АТО.
Что известно о новом решении Зеленского
Первыми подробностями по этому поводу поделился спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Фейсбук.
По его словам, парламент Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.
Что важно понимать, Руслан Андреевич Кравченко — украинский политик и прокурор, председатель Государственной налоговой службы Украины, руководитель Киевской областной военной администрации (с 10 апреля 2023 по 30 декабря 2024), участник российско-украинской войны.
Он родился в 1990 году в Северодонецке, Луганской области.
В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при выполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Дебальцево, г. Артемовск — с 2016 года Бахмут). Получил статус участника боевых действий.
31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.
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