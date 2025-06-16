Кто может стать новым генпрокурором — Зеленский принял решение

16 июня стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Что известно о новом решении Зеленского

Первыми подробностями по этому поводу поделился спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Фейсбук.

В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение КРАВЧЕНКО Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора. Руслан Стефанчук Спикер ВРУ

По его словам, парламент Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Руслан Кравченко (Фото: wikipedia.org)

Что важно понимать, Руслан Андреевич Кравченко — украинский политик и прокурор, председатель Государственной налоговой службы Украины, руководитель Киевской областной военной администрации (с 10 апреля 2023 по 30 декабря 2024), участник российско-украинской войны.

Он родился в 1990 году в Северодонецке, Луганской области.

В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при выполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Дебальцево, г. Артемовск — с 2016 года Бахмут). Получил статус участника боевых действий.

31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.