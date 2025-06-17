Рада согласовала назначение Руслана Кравченко Генпрокурором — что о нем известно

Представление о назначении было поддержано 273 голосами народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Карьера Руслана Кравченко

31 декабря 2024 Руслан Кравченко возглавил Государственную налоговую службу.

Перед этим с 10 апреля 2023 года по 30 декабря 2024 года он возглавлял Киевскую областную военную администрацию.

В 2021 году Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

С 31 марта 2022 г. проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буча.

С 2020 по 2021 год Кравченко работал начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины.

С 2019 по 2020 год работал в должности заместителя военного прокурора Центрального региона Украины.