Рада согласовала назначение Руслана Кравченко Генпрокурором — что о нем известно

Верховная Рада 17 мая поддержала представление Президента Украины о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины.
Главные тезисы
- Руслан Кравченко назначен новым Генеральным прокурором Украины с поддержкой Верховной Рады и Президента.
- Кравченко имеет высшее юридическое образование и большой опыт работы в сфере правоохранительной деятельности.
- Биография Кравченко включает руководящие должности в Государственной налоговой службе и Киевской областной военной администрации.
Кравченко стал Генпрокурором Украины
Представление о назначении было поддержано 273 голосами народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал назначить Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.
Карьера Руслана Кравченко
31 декабря 2024 Руслан Кравченко возглавил Государственную налоговую службу.
Перед этим с 10 апреля 2023 года по 30 декабря 2024 года он возглавлял Киевскую областную военную администрацию.
В 2021 году Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.
С 31 марта 2022 г. проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буча.
С 2020 по 2021 год Кравченко работал начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины.
С 2019 по 2020 год работал в должности заместителя военного прокурора Центрального региона Украины.
С 2015 по 2019 год Кравченко работал в Главной военной прокуратуре в составе Генпрокуратуры, где запомнился представлением государственного обвинения по делу о государственной измене экспрезидента Виктора Януковича. Суд признал Януковича виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В апелляционной и кассационной инстанциях приговор был оставлен в силе.
Кравченко родом из Северодонецка Луганской области. Юридическое образование получил в Национальном университете «Юридическая академия Украины им. Я.Мудрого».
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