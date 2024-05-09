У Верховній Раді підтримали скасування штрафів за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.

Рішення про скасування штрафів підтримали 232 депутати

За інформацією народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка відповідну поправку до законопроєкту №10168-2 підтримали 232 депутати.

Голова Комітету Данило Гетманцев уточнив, що ухвалені поправки не лише скасовують штрафи за неподачу звітів про КІК до кінця воєнного стану, а і дозволяють надавати звітність щодо трансфертного ціноутворення, підготовлену за законодавством країни реєстрації КІК, а також уточняють норму по врахуванню процентних витрат КІК.

"Це те, про що просив бізнес на робочих групах по проєкту №8137 і про що ми домовились з Мінфіном", – написав Гетманцев у Telegram. Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.





Скасування штрафів – результат роботи ради підприємців

Співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, що ці поправки – це результати роботи ради підприємців.

Щойно Рада проголосувала за правку, що переносить відповідальність за ненадання звітності про КІК та відповідальність за можливі наслідки після надання такої звітності на період після закінчення військового стану. Цей проєкт спільно з Радою підприємців вів Андрій Єрмак і Юлія Свириденко. Ця тема непокоїла тих підприємців, які структурували свій бізнес із використанням іноземних компаній, – написав Гороховський. Поширити

Він запевнив, що сам подав звітність про свої іноземні компанії своєчасно.