У Верховній Раді підтримали скасування штрафів за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.
Рішення про скасування штрафів підтримали 232 депутати
За інформацією народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка відповідну поправку до законопроєкту №10168-2 підтримали 232 депутати.
Голова Комітету Данило Гетманцев уточнив, що ухвалені поправки не лише скасовують штрафи за неподачу звітів про КІК до кінця воєнного стану, а і дозволяють надавати звітність щодо трансфертного ціноутворення, підготовлену за законодавством країни реєстрації КІК, а також уточняють норму по врахуванню процентних витрат КІК.
Скасування штрафів – результат роботи ради підприємців
Співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, що ці поправки – це результати роботи ради підприємців.
Він запевнив, що сам подав звітність про свої іноземні компанії своєчасно.
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