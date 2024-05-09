В Верховной Раде поддержали отмену штрафов за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения.

Решение об отмене штрафов поддержали 232 депутата

По информации народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, соответствующую поправку к законопроекту №10168-2 поддержали 232 депутата.

Глава Комитета Даниил Гетманцев уточнил, что принятые поправки не только отменяют штрафы за неподачу отчетов о КИК до конца военного положения, но и позволяют предоставлять отчетность по трансфертному ценообразованию, подготовленную по законодательству страны регистрации КИК, а также уточняют норму по учету процентных расходов КИК.

"Это то, о чем просил бизнес на рабочих группах по проекту №8137 и о чем мы договорились с Минфином", – написал Гетманцев в Telegram. Даниил Гетманцев Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.





Отмена штрафов – результат работы совета предпринимателей

Соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал, что эти поправки – это результаты работы совета предпринимателей.

Только Рада проголосовала за правку, которая переносит ответственность за непредставление отчетности о КИК и ответственность за возможные последствия после предоставления такой отчетности на период после окончания военного положения. Этот проект совместно с Советом предпринимателей вел Андрей Ермак и Юлия Свириденко. Эта тема беспокоила предпринимателей, которые структурировали свой бизнес с использованием иностранных компаний, – написал Гороховский. Поделиться

Он заверил, что сам подал отчетность о своих иностранных компаниях своевременно.