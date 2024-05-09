В Верховной Раде поддержали отмену штрафов за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения.
Решение об отмене штрафов поддержали 232 депутата
По информации народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, соответствующую поправку к законопроекту №10168-2 поддержали 232 депутата.
Глава Комитета Даниил Гетманцев уточнил, что принятые поправки не только отменяют штрафы за неподачу отчетов о КИК до конца военного положения, но и позволяют предоставлять отчетность по трансфертному ценообразованию, подготовленную по законодательству страны регистрации КИК, а также уточняют норму по учету процентных расходов КИК.
Отмена штрафов – результат работы совета предпринимателей
Соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал, что эти поправки – это результаты работы совета предпринимателей.
Он заверил, что сам подал отчетность о своих иностранных компаниях своевременно.
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