Рада ухвалила закон про англійську мову. Що він передбачає
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада ухвалила закон про англійську мову. Що він передбачає

рада
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада на засіданні 4 червня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Головні тези:

  • Закон про застосування англійської мови в Україні передбачає обов'язкове вивчення мови з дитячих садочків та на всіх рівнях освіти.
  • Документ унормовує застосування англійської мови в роботі державних органів, сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я та інших галузях.
  • Законопроект передбачає транслювання фільмів англійською мовою у кінотеатрах та можливу компенсацію державою за їх перегляд.
  • Суспільний резонанс викликав вимогу збереження українського дубляжу фільмів, який було розглянуто в парламенті.
  • У листопаді 2023 року закон про англійську мову схвалили в першому читанні, виключивши норми про дублювання фільмів українською.

Що передбачає закон про англійську мову в Україні

Як повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк, документ підтримали 236 нардепів.

Проект пропонує закріпити статус англійської як однієї із мов міжнародного спілкування в Україні, оскільки наша країна має намір вступити у ЄС, а українці поки на недостатньому рівні володіють цією іноземною мовою.

Цей законопроект визначає категорії посад, кандидати на які повинні володіти англійською, унормовує особливості застосування її в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я.

Законопроект передбачає вивчення англійської мови з дитячих садочків і на всіх рівнях здобуття освіти. Також він пропонує транслювати фільми англійською мовою у кінотеатрах, а у разі неокупності квитків держава компенсуватиме частину коштів закладам.

Додамо, що під час голосування була дискусія по правці №336, яку внесли за день до ухвалення закону. Вона передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Її підтримали 226 депутатів.

Що цьому передувало

28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Володимир Зеленський. Він викликав суспільний резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами.

На сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду.

20 липня Комітет вилучив із законопроєкту всі норми які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, зокрема про дубляж.

У листопаді 2023 року цей законопроєкт схвалили в першому читанні.

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