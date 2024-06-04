Верховная Рада на заседании 4 июня проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №9432 о применении английского языка в Украине.

Что предусматривает закон об английском языке в Украине

Как сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, документ поддержали 236 нардепов.

Проект предлагает закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине, поскольку наша страна намерена вступить в ЕС, а украинцы пока на недостаточном уровне владеют этим иностранным языком.

Этот законопроект определяет категории должностей, кандидаты на которые должны владеть английским, нормирует особенности применения его в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, во время пересечения государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения.

Законопроект предусматривает изучение английского языка из детских садов и на всех уровнях получения образования. Также он предлагает транслировать фильмы на английском языке в кинотеатрах, а в случае неокупаемости билетов государство будет компенсировать часть средств заведениям.

Добавим, что во время голосования была дискуссия по правке №336, которую внесли за день до принятия закона. Она предусматривает бюджетную поддержку кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов. Ее поддержали 226 депутатов.

Что этому предшествовало

28 июня 2023 г. в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9432 об английском языке, который инициировал президент Владимир Зеленский. Он вызвал общественный резонанс, поскольку предполагал увеличение доли фильмов на языке оригинала и замену дубляжа украинскими субтитрами.

На сайте президента создали петицию с требованием сохранить украинский дубляж, набравший более 29 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

20 июля Комитет изъял из законопроекта все нормы, которые сузили бы область применения украинского языка на телевидении и в кинопрокате, в частности о дубляже.

В ноябре 2023 года этот законопроект одобрили в первом чтении .