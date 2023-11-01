В Украине запускается программа Future Perfect для изучения английского языка

Английский язык в Украине получит статус международного общения. Для украинцев запустят обширную программу по изучению английского.

Что известно о программе Future Perfect

В Украине запускают проект Future Perfect, его цель – официально сделать на английском языке международное общение в стране. Инициатор программы – президент Владимир Зеленский.

Программа Future Perfect предусматривает продукты и сервисы, которые помогут выучить английский, первые из них – платформа Empower и платформа для изучения языков Promova.

Платформа для изучения языков с персонализированным подходом Promova предлагает украинцам Premium-доступ ко всем языковым курсам на три года. А онлайн-платформа для изучения английского Empower Кембриджского университета доступна для украинских преподавателей и студентов.

Премьер-министр Денис Шмигаль пояснил, что программа Future Perfect будет открыта для каждого, независимо от финансового положения или места жительства. Координировать языковую программу Министерство цифровой трансформации, Минобразования и Минкультуры.

Шмигаль объяснил, что обязательное изучение английского языка начнется с госслужащих. Уровень знания английского для них должен быть не ниже В2.

Премьер добавил, что это требование связано с европейской интеграцией Украины. В странах ЕС все государственные служащие свободно владеют английским языком.

Английский язык в Украине

28 июня 2023 года Зеленский предложил Верховной Раде предоставить английскому статус языка международного общения. Он также предлагает определить, какие должностные лица обязаны владеть английским.

Американское издание Politico со ссылкой на стратегию США по Украине писало, что Вашингтон считает, что Украина сможет интегрироваться в Европу и нарастить связи с США благодаря английскому языку. Соединенные Штаты предлагают помощь Министерству образования, чтобы преподавание английского было на высшем уровне, чем сейчас.