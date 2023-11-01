В Україні запускають програму Future Perfect для вивчення англійської мови

Англійська мова в Україні отримає статус мови міжнародного спілкування. Для українців запустять велику програму з вивчення англійської.

Що відомо про програму Future Perfect

В Україні запускають проєкт Future Perfect, його мета — офіційно зробити англійську мовою міжнародного спілкування у країні. Ініціатор програми — президент Володимир Зеленський.

Програма Future Perfect передбачає продукти та сервіси, що допоможуть вивчити англійську, перші з них — платформа Empower та платформа для вивчення мов Promova.

Платформа для вивчення мов з персоналізованим підходом Promova пропонує українцям Premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки. А онлайн-платформа для вивчення англійської Empower від Кембриджського університету доступна для українських викладачів та студентів.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що програма Future Perfect буде відкритою для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання. Координуватимуть мовну програму Міністерство цифрової трансформації, Міносвіти та Мінкультури.

Шмигаль пояснив, що обов'язкове вивчення англійської мови розпочнеться з держслужбовців. Рівень знання англійської для них має бути не нижчий В2.

Прем'єр додав, що ця вимога пов'язана з європейської інтеграції України. У країнах ЄС всі державні службовці вільно володіють англійською мовою.

Англійська мова в Україні

28 червня 2023 року Зеленський запропонував Верховній Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування. Він також пропонує визначити, які посадовці зобовʼязані володіти англійською.

Американське видання Politico із посиланням на стратегію США щодо України писало, що Вашингтон вважає, що Україна зможе інтегруватися до Європи й наростити звʼязки зі США завдяки англійській мові. Сполучені Штати пропонують допомогу Міністерству освіти, щоб викладання англійської було на вищому рівні, ніж зараз.