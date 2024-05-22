Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №11092 про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки, яку пропонується проводити в освітніх закладах, зокрема у школах і профтехах.

Замість допризовної підготовки запровадять початкову загальновійськову підготовку

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Роман Грищук.

Наразі одночасно існують допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному. Новий законопроєкт усуває цю невідповідність.

Тепер замість допризовної підготовки запровадять початкову загальновійськову підготовку. Її проводитимуть на третьому рівні повної загальної середньої освіти — у школах (10-11 класи), закладах професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти тощо.

За словами Романа Грищука, законопроєкт передбачає такі зміни:

запроваджується модульна система викладання, коли кожен модуль — окрема важлива тема:

домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека;

прибираються застарілі теми, зокрема стройова підготовка;

більший акцент на розуміння важливості захисту своєї держави та вивчення нових технологій, які використовуються у сучасній війні;

можливість залучати ветеранів, а також громадські й ветеранські організації до викладання предмета або окремих модулів.

Уряд виділив 1,74 млрд грн для оновлення навчальних центрів "Захисту України"

Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання

Нові програми зі "Захисту України" наразі розробляються за погодженням з Міністерством оборони.

Як зазначив Грищук, уряд виділив 1,74 мільярда гривень для оновлення навчальних центрів "Захисту України", закупівлі обладнання, інтерактивних тирів та підвищення кваліфікації вчителів.

Міністр освіти Оксен Лісовий розповідав, що в оновленій дисципліні буде 6 модулів. Серед них — домедична допомога з елементами тактичної медицини, топографія і тактика.