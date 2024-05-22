Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11092 об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки, которую предлагается проводить в образовательных учреждениях, в частности в школах и профтехах.

Вместо допризывной подготовки введут начальную общевоенную подготовку

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Роман Грищук.

В настоящее время одновременно существуют допризывная и начальная общевоенная подготовка, противоречащая друг другу. Новый законопроект устраняет это несоответствие.

Теперь вместо допризывной подготовки будет введена начальная общевоенная подготовка. Ее будут проводить на третьем уровне полного общего среднего образования - в школах (10-11 классы), заведениях профессионально-технического, профессионального высшего, высшего образования и т.д.

По словам Романа Грищука, законопроект предусматривает следующие изменения:

вводится модульная система преподавания, когда каждый модуль – отдельная важная тема:

домедицинская помощь, гражданская защита, информационная безопасность;

убираются устаревшие темы, в том числе строевая подготовка;

больший упор на понимание важности защиты своего государства и изучения новых технологий, используемых в современной войне;

возможность привлекать ветеранов, а также общественные и ветеранские организации к преподаванию предмета или отдельных модулей.

Правительство выделило 1,74 млрд грн для обновления учебных центров "Защиты Украины"

Начальная общевоенная подготовка будет состоять из дисциплины "Защита Украины" и военно-патриотического воспитания

Новые программы по "Защите Украины" разрабатываются по согласованию с Министерством обороны.

Как отметил Грищук, правительство выделило 1,74 миллиарда гривен для обновления учебных центров "Защиты Украины", закупки оборудования, интерактивных тиров и повышения квалификации учителей.

Министр образования Оксен Лесовой рассказывал, что в обновленной дисциплине будет 6 модулей. Среди них — медицинская помощь с элементами тактической медицины, топография и тактика.