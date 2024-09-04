Рада заборонила використання пальмової олії в дитячому харчуванні. Про що йдеться

Верховна Рада України 4 вересня ухвалила законопроєкт, яким забороняє використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні.
Головні тези:
- Рада запровадила заборону на використання пальмової олії у дитячому харчуванні з метою зменшення ризику для здоров'я дітей.
- Дослідження показали, що пальмова олія може негативно впливати на серцево-судинну систему та збільшувати ризик онкології, особливо у дітей.
- Заборона також обов'язує постачальників попереджати про наявність трансжирних кислот у продуктах, забезпечуючи більшу прозорість для споживачів.
- Європейські країни вже відмовляються від використання продуктів з пальмовою олією, а Україна також крокує у цьому напрямку з обмеженням вмісту трансжирів у продуктах.
- Несприятливі наслідки використання пальмової олії можуть бути зменшені завдяки цим важливим рішенням заборони та обмеження її використання в харчовій промисловості.
Рада заборонила використовувати пальмову олію в дитячому харчуванні
Закон повністю забороняє додавання гідрогенізованих рослинних жирів у молочні продукти, кондитерські вироби
Закон зобов’язує постачальників попереджати про наявність та кількість трансжирних кислот у продуктах.
Проєкт був поданий у Раду ще у лютому 2021 року. Для його прийняття знадобилось понад три роки.
У тексті закону йдеться про обов’язкове маркування продуктів, у складі яких є пальмова олія.
Чим небезпечна пальмова олія
Всесвітня організація охорони здоров’я ще у 2021 році рекомендувала країнам виключити цю речовину зі складу харчової продукції.
Дослідження показали, що пальмова олія негативно впливає на серцево-судинну систему, підвищує рівень «поганого» холестерину та збільшує ризик виникнення онкології. Особливо сильно вона впливає на дітей.
Пальмову олію використовують при виробництві солодковершкового масла, сирних продуктів, кондитерських виробів, дитячого харчування.
У європейських країнах спостерігається тенденція відмови від вживання продуктів с трансжирами.
Україна також обмежує використання пальмової олії та інших трансжирів. З жовтня 2023 року набув чинності наказ МОЗ про обмеження вмісту трансжирних кислот у продуктах.
В Україні дозволений вміст трансжирів знаходиться на рівні 2%. Тобто на 100 г жирів може бути не більше 2 г трансжирних кислот.
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