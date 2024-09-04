Рада заборонила використання пальмової олії в дитячому харчуванні. Про що йдеться

Верховна Рада України 4 вересня ухвалила законопроєкт, яким забороняє використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні.

Рада заборонила використовувати пальмову олію в дитячому харчуванні

Закон повністю забороняє додавання гідрогенізованих рослинних жирів у молочні продукти, кондитерські вироби

Прийнятий акт (реєстр. № 5148), імплементує Регламент ЄС №1925/2006 щодо трансжирних кислот, крім трансжирних кислот, що містяться в жирі тваринного походження. Поширити

Закон зобов’язує постачальників попереджати про наявність та кількість трансжирних кислот у продуктах.

Проєкт був поданий у Раду ще у лютому 2021 року. Для його прийняття знадобилось понад три роки.

Дітей хочуть захистити від негативного впливу трансжирів

У тексті закону йдеться про обов’язкове маркування продуктів, у складі яких є пальмова олія.

Чим небезпечна пальмова олія

Всесвітня організація охорони здоров’я ще у 2021 році рекомендувала країнам виключити цю речовину зі складу харчової продукції.

Дослідження показали, що пальмова олія негативно впливає на серцево-судинну систему, підвищує рівень «поганого» холестерину та збільшує ризик виникнення онкології. Особливо сильно вона впливає на дітей.

Пальмову олію використовують при виробництві солодковершкового масла, сирних продуктів, кондитерських виробів, дитячого харчування.

У європейських країнах спостерігається тенденція відмови від вживання продуктів с трансжирами.

Україна також обмежує використання пальмової олії та інших трансжирів. З жовтня 2023 року набув чинності наказ МОЗ про обмеження вмісту трансжирних кислот у продуктах.