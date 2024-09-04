Рада заборонила використання пальмової олії в дитячому харчуванні. Про що йдеться
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада заборонила використання пальмової олії в дитячому харчуванні. Про що йдеться

Верховна Рада України
Верховна Рада

Верховна Рада України 4 вересня ухвалила законопроєкт, яким забороняє використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні. 

Головні тези:

  • Рада запровадила заборону на використання пальмової олії у дитячому харчуванні з метою зменшення ризику для здоров'я дітей.
  • Дослідження показали, що пальмова олія може негативно впливати на серцево-судинну систему та збільшувати ризик онкології, особливо у дітей.
  • Заборона також обов'язує постачальників попереджати про наявність трансжирних кислот у продуктах, забезпечуючи більшу прозорість для споживачів.
  • Європейські країни вже відмовляються від використання продуктів з пальмовою олією, а Україна також крокує у цьому напрямку з обмеженням вмісту трансжирів у продуктах.
  • Несприятливі наслідки використання пальмової олії можуть бути зменшені завдяки цим важливим рішенням заборони та обмеження її використання в харчовій промисловості.

Рада заборонила використовувати пальмову олію в дитячому харчуванні

Закон повністю забороняє додавання гідрогенізованих рослинних жирів у молочні продукти, кондитерські вироби

Прийнятий акт (реєстр. № 5148), імплементує Регламент ЄС №1925/2006 щодо трансжирних кислот, крім трансжирних кислот, що містяться в жирі тваринного походження. 

Закон зобов’язує постачальників попереджати про наявність та кількість трансжирних кислот у продуктах. 

Проєкт був поданий у Раду ще у лютому 2021 року. Для його прийняття знадобилось понад три роки.

Дітей хочуть захистити від негативного впливу трансжирів

У тексті закону йдеться про обов’язкове маркування продуктів, у складі яких є пальмова олія.

Чим небезпечна пальмова олія

Всесвітня організація охорони здоров’я ще у 2021 році рекомендувала країнам виключити цю речовину зі складу харчової продукції.

Дослідження показали, що пальмова олія негативно впливає на серцево-судинну систему, підвищує рівень «поганого» холестерину та збільшує ризик виникнення онкології. Особливо сильно вона впливає на дітей. 

Пальмову олію використовують при виробництві солодковершкового масла, сирних продуктів, кондитерських виробів, дитячого харчування.

У європейських країнах спостерігається тенденція відмови від вживання продуктів с трансжирами. 

Україна також обмежує використання пальмової олії та інших трансжирів. З жовтня 2023 року набув чинності наказ МОЗ про обмеження вмісту трансжирних кислот у продуктах.

В Україні дозволений вміст трансжирів знаходиться на рівні 2%. Тобто на 100 г жирів може бути не більше 2 г трансжирних кислот.

Більше по темі

Категорія
Здоровий спосіб життя
Дата публікації
Додати до обраного
Що таке трансжири і чи варто їх боятися
Що таке трансжири і чи варто їх боятися
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рада провалила голосування за звільнення Верещук
Верховна Рада України
Верещук
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рада звільняла міністра юстиції Малюську під бурхливі оплески — відео
Малюська

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?