Рада запретила использование пальмового масла в детском питании. О чем речь

Верховная Рада Украины 4 сентября приняла законопроект, запрещающий использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании.
Главные тезисы
- Рада запретила использование пальмового масла в детском питании с целью уменьшения риска для здоровья детей.
- Исследования показали, что пальмовое масло может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и увеличивать риск онкологии, особенно у детей.
- Запрет также обязывает поставщиков предупреждать о наличии трансжирных кислот в продуктах, обеспечивая большую прозрачность для потребителей.
- Европейские страны уже отказываются использовать продукты с пальмовым маслом, а Украина также делает шаги в этом направлении с ограничением содержания трансжиров в продуктах.
- Неблагоприятные последствия использования пальмового масла могут быть уменьшены благодаря этим важным решениям и ограничению его использования в пищевой промышленности.
Рада запретила использовать пальмовое масло в детском питании
Закон полностью запрещает добавление гидрогенизированных растительных жиров в молочные продукты, кондитерские изделия.
Закон обязывает поставщиков предупреждать о наличии и количестве трансжирных кислот в продуктах.
Проект был представлен в Раду еще в феврале 2021 года. Для его принятия понадобилось более трех лет.
В тексте закона говорится об обязательной маркировке продуктов, в составе которых есть пальмовое масло.
Чем опасно пальмовое масло
Всемирная организация здравоохранения еще в 2021 году рекомендовала странам исключить вещество из состава пищевой продукции.
Исследования показали, что пальмовое масло оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень «плохого» холестерина и увеличивает риск возникновения онкологии. Особенно сильно оно влияет на детей.
Пальмовое масло используют при производстве сливочного масла, сырных продуктов, кондитерских изделий, детского питания.
В европейских странах наблюдается тенденция отказа от употребления продуктов с трансжирами.
Украина также ограничивает использование пальмового масла и других трансжиров. С октября 2023 года вступил в силу приказ Минздрава об ограничении содержания трансжирных кислот в продуктах.
В Украине разрешенное содержание трансжиров находится на уровне 2%. То есть на 100 г жиров может быть не более 2 г трансжирных кислот.
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