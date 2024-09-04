Рада запретила использование пальмового масла в детском питании. О чем речь
Категория
Украина
Дата публикации

Рада запретила использование пальмового масла в детском питании. О чем речь

Верховная Рада Украины
Верховная Рада
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Верховная Рада Украины 4 сентября приняла законопроект, запрещающий использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании.

Главные тезисы

  • Рада запретила использование пальмового масла в детском питании с целью уменьшения риска для здоровья детей.
  • Исследования показали, что пальмовое масло может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и увеличивать риск онкологии, особенно у детей.
  • Запрет также обязывает поставщиков предупреждать о наличии трансжирных кислот в продуктах, обеспечивая большую прозрачность для потребителей.
  • Европейские страны уже отказываются использовать продукты с пальмовым маслом, а Украина также делает шаги в этом направлении с ограничением содержания трансжиров в продуктах.
  • Неблагоприятные последствия использования пальмового масла могут быть уменьшены благодаря этим важным решениям и ограничению его использования в пищевой промышленности.

Рада запретила использовать пальмовое масло в детском питании

Закон полностью запрещает добавление гидрогенизированных растительных жиров в молочные продукты, кондитерские изделия.

Принятый акт (регистр. № 5148), имплементирует Регламент ЕС №1925/2006 относительно трансжирных кислот, кроме трансжирных кислот, содержащихся в жире животного происхождения.

Закон обязывает поставщиков предупреждать о наличии и количестве трансжирных кислот в продуктах.

Проект был представлен в Раду еще в феврале 2021 года. Для его принятия понадобилось более трех лет.

Детей хотят оградить от негативного влияния трансжиров

В тексте закона говорится об обязательной маркировке продуктов, в составе которых есть пальмовое масло.

Чем опасно пальмовое масло

Всемирная организация здравоохранения еще в 2021 году рекомендовала странам исключить вещество из состава пищевой продукции.

Исследования показали, что пальмовое масло оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень «плохого» холестерина и увеличивает риск возникновения онкологии. Особенно сильно оно влияет на детей.

Пальмовое масло используют при производстве сливочного масла, сырных продуктов, кондитерских изделий, детского питания.

В европейских странах наблюдается тенденция отказа от употребления продуктов с трансжирами.

Украина также ограничивает использование пальмового масла и других трансжиров. С октября 2023 года вступил в силу приказ Минздрава об ограничении содержания трансжирных кислот в продуктах.

В Украине разрешенное содержание трансжиров находится на уровне 2%. То есть на 100 г жиров может быть не более 2 г трансжирных кислот.

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