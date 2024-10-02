Радіодиктант національної єдності-2024 — відома дата проведення
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Культура
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Радіодиктант національної єдності-2024 — відома дата проведення

Радіодиктант національної єдності-2024 — відома дата проведення
Джерело:  Суспільне. Культура

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня. Він присвячений до Дня української писемності, який святкуватиметься 27 жовтня.

Головні тези:

  • Радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня і присвячений Дню української писемності.
  • Ця ініціатива почалася у 2000 році для єднання навколо української мови.
  • Радіодиктант став найбільшим україномовним флешмобом, який об'єднує українців по всьому світові.
  • Учасниками радіодиктанту є школярі, студенти, викладачі та інші люди різного віку та професій.

Стала відома дата проведення Радіодиктанту національної єдності-2024

Як повідомили організатори, хто цьогоріч стане автором тексту для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі — розкажуть згодом.

"Українське Радіо" започаткувало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році "задля єднання навколо мови".

Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові, — зазначають у "Суспільне. Культура".

Радіодиктант транслюють на всіх платформах "Суспільного": телебаченні, радіо та діджиталі.

Найактивнішими його учасниками є школярі, студенти та викладачі. Однак щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та професій.

Радіодиктант 2023: яким він був

Радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Головна мета — об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами, а не перевірити знання.

Минулого року його проводили 23-й рік поспіль. Але вперше 27 жовтня — оскільки змінилася дата відзначення Дня української писемності та мови.

Текст для диктанту "Дороги України" написала письменниця Катерина Калитко, а читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності 2023 року успішно написали тільки дві учасниці — без жодної помилки. Це Галина Шура — вчителька української мови та літератури з Волинської області, і Христина Гоянюк — львівʼянка, постійна учасниця радіодиктанту.

У 2022 році текст радіодиктанту "Твій дім" написала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала диктант народна артистка Ада Роговцева. Тоді диктант написали понад пів мільйона людей на шести континентах, зокрема науковці на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

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