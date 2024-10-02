Радиодиктант национального единства-2024 — известная дата проведения

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 25 октября. Он посвящен Дню украинской письменности, который будет праздноваться 27 октября.
Главные тезисы
- Радиодиктант национального единства-2024 состоится 25 октября в честь Дня украинской письменности.
- Мероприятие проводится ежегодно с 2000 года и стало крупнейшим флешмобом на украиноязычную тематику.
- Участвуют люди всех возрастов и профессий, но особенно активны школьники, студенты и преподаватели.
- Радиодиктант объединяет украинцев в стране и за ее пределами, транслируется на платформах телевидения, радио и диджитали.
- Прошлогодний радиодиктант национального единства успешно написали только две участницы без ошибок.
Стала известна дата проведения Радиодиктанта национального единства-2024
Как сообщили организаторы, кто в этом году станет автором текста для радиодиктанта и кто будет читать его в прямом эфире, расскажут впоследствии.
"Украинское Радио" положило начало Всеукраинскому радиодиктанту национального единства в 2000 году "для единения вокруг языка".
Радиодиктанты транслируют на всех платформах "Общественного": телевидении, радио и диджитали.
Наиболее активными его участниками являются школьники, студенты и преподаватели. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и профессий.
Радиодиктант 2023: каким он был
Радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году. Главная цель — объединить всех украинцев как в Украине, так и за ее пределами, а не проверить знания.
В прошлом году его проводили 23-й год. Но впервые 27 октября, поскольку изменилась дата празднования Дня украинской письменности и языка.
Текст для диктанта "Дороги Украины" написала писательница Екатерина Калитко, а читал актер театра и кино Алексей Гнатковский.
Радиодиктант национального единства 2023 года успешно написали только две участницы — без ошибок. Это Галина Шура — учительница украинского языка и литературы из Волынской области, и Кристина Гоянюк — львовянка, постоянная участница радиодиктанта.
В 2022 году текст радиодиктанта "Твой дом" написала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала диктант народная артистка Ада Роговцева. Тогда диктант написали более полумиллиона человек на шести континентах, в том числе ученые на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
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