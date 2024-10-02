Радиодиктант национального единства-2024 — известная дата проведения
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Радиодиктант национального единства-2024 — известная дата проведения

Радиодиктант национального единства-2024 — известная дата проведения
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Источник:  Суспільне. Культура

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 25 октября. Он посвящен Дню украинской письменности, который будет праздноваться 27 октября.

Главные тезисы

  • Радиодиктант национального единства-2024 состоится 25 октября в честь Дня украинской письменности.
  • Мероприятие проводится ежегодно с 2000 года и стало крупнейшим флешмобом на украиноязычную тематику.
  • Участвуют люди всех возрастов и профессий, но особенно активны школьники, студенты и преподаватели.
  • Радиодиктант объединяет украинцев в стране и за ее пределами, транслируется на платформах телевидения, радио и диджитали.
  • Прошлогодний радиодиктант национального единства успешно написали только две участницы без ошибок.

Стала известна дата проведения Радиодиктанта национального единства-2024

Как сообщили организаторы, кто в этом году станет автором текста для радиодиктанта и кто будет читать его в прямом эфире, расскажут впоследствии.

"Украинское Радио" положило начало Всеукраинскому радиодиктанту национального единства в 2000 году "для единения вокруг языка".

Ежегодное проведение радиодиктанта превратило его в крупнейший украиноязычный флешмоб, объединяющий украинцев и знатоков украинского языка по всему миру, отмечают в "Общественное. Культура".

Радиодиктанты транслируют на всех платформах "Общественного": телевидении, радио и диджитали.

Наиболее активными его участниками являются школьники, студенты и преподаватели. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и профессий.

Радиодиктант 2023: каким он был

Радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году. Главная цель — объединить всех украинцев как в Украине, так и за ее пределами, а не проверить знания.

В прошлом году его проводили 23-й год. Но впервые 27 октября, поскольку изменилась дата празднования Дня украинской письменности и языка.

Текст для диктанта "Дороги Украины" написала писательница Екатерина Калитко, а читал актер театра и кино Алексей Гнатковский.

Радиодиктант национального единства 2023 года успешно написали только две участницы — без ошибок. Это Галина Шура — учительница украинского языка и литературы из Волынской области, и Кристина Гоянюк — львовянка, постоянная участница радиодиктанта.

В 2022 году текст радиодиктанта "Твой дом" написала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала диктант народная артистка Ада Роговцева. Тогда диктант написали более полумиллиона человек на шести континентах, в том числе ученые на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

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