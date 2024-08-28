Ракетний удар РФ по Київській ГЕС. В Укргідроенерго оцінюють загрозу прориву греблі

Наслідки російського ракетного удару 26 серпня по греблі Київської гідроелектростанції наразі з'ясовуються. Загрози підтоплення чи прориву немає, вважають в Укргідроенерго.
Головні тези:
- Після ракетного удару по Київській ГЕС в Укргідроенерго відзначають відсутність загрози прориву дамби.
- Існують три різні можливі сценарії прориву дамби, від яких залежить час для евакуації мешканців.
- Попри гіпотетичні розрахунки, важливо вжити заходів безпеки для запобігання подібним трагедіям.
Чи є загроза прориву греблі Київської ГЕС?
За словами генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти в ефірі телемарафону, 28 серпня продовжується розбір завалів після ракетного удару.
Поки що оцінити всі технічні наслідки не вдається. Зокрема незрозуміло скільки часу знадобиться для відновлення.
Зокрема Сирота відзначив, що внаслідок обстрілу працівники станції не постраждали, оскільки перебували на той момент в укриттях.
Обстріл Київської ГЕС Росією 26 серпня
Нещодавно речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова стверджувала, що Україна планує нібито зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити російських окупантів і отримати додаткову підтримку від Заходу.
26 серпня, під час масованого обстрілу з боку російських терористів, Київська ГЕС стала однією з цілей атаки.
Чим може загрожувати удар по Київській ГЕС: сценарії вчених
Якими можуть бути наслідки прориву дамби Київської ГЕС — ще у квітні 2022 року спрогнозували науковці Інституту проблем математичних машин та систем Національної академії наук України.
Докладні розрахунки ймовірних сценаріїв прориву дамби, підтоплення територій Києва та його околиць оприлюднені у відкритому доступі на сайті НАН.
Як наголошують науковці, ушкодження та руйнування дамби Київської ГЕС небезпечне раптовим і неконтрольованим викидом великої кількості води з Київського водосховища, швидким поширенням хвилі заплавою Дніпра, затопленням берегів Києва. Все це може призвести до матеріальних збитків, затоплення значних територій, загибелі та травмування мешканців столиці.
Вчені розглянули три можливі варіанти прориву дамби ГЕС:
Якщо розмір прорану (вимоїни, утвореної при прориві водним потоком напірної гідротехнічної споруди — дамби, земляної греблі) становитиме 400 м. Такий сценарій науковці вважають малоймовірним. Як уже зазначалося, Київська ГЕС, зокрема, складається з бетонної греблі та земляної дамби. Довжина греблі ГЕС становить 288 м. А разом із дамбами лівого та правого берегів Дніпра загальна довжина сягає близько 400 м, тобто в цьому випадку йдеться про повне руйнування споруд ГЕС. Руйнування греблі разом з обома дамбами відповідає малоймовірному сценарію із прораном 400 м, — наголошують у НАН.
Повне руйнування греблі (проран 280 м). Такий сценарій науковці вважають більш реалістичним.
Ще один реалістичний сценарій, на думку вчених, — часткове руйнування греблі ГЕС (проран 100 м).
Науковці наголошують: навіть за повного руйнування греблі Київської ГЕС буде час для евакуації мешканців Києва або підняття їх на безпечну висоту (вище першого поверху в багатоповерхових будинках). Зокрема, в разі прорану 280 м за 8 годин вода підніметься до рівня близько 1,2 м (ще безпечна глибина для дорослої людини). Для прорану 100 м цей час становитиме 23 години 20 хвилин.
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