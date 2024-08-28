Ракетный удар РФ по Киевской ГЭС. В Укргидроэнерго оценивают угрозу прорыва плотины

Последствия российского ракетного удара 26 августа по плотине Киевской гидроэлектростанции выясняются. Угрозы подтопления или прорыва нет, считают в Укргидроэнерго.

Есть ли угроза прорыва дамбы Киевской ГЭС?

По словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты в эфире телемарафона, 28 августа продолжается разбор завалов после ракетного удара.

Пока оценить все технические последствия не удается. В частности, непонятно сколько времени понадобится для восстановления.

Но я хочу сказать точно, что на сегодняшний день угрозы подтоплению или прорыву дамбы для Киевской ГЭС нет. Станция будет пропускать воду, которая есть. Какую-то часть через агрегат, а какую-нибудь, если нужно, будут поднимать затворы. Станция работает в том режиме, в котором она сегодня может работать. Последствия ракетного удара я думаю, что к концу недели мы выясним. Игорь Сирота Гендиректор "Укргидроэнерго"

В частности, Сирота отметил, что в результате обстрела работники станции не пострадали, поскольку находились на тот момент в укрытиях.

Обстрел Киевской ГЭС Россией 26 августа

Недавно пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждала, что Украина планирует якобы разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить российских оккупантов и получить дополнительную поддержку от Запада.

26 августа во время массированного обстрела со стороны российских террористов Киевская ГЭС стала одной из целей атаки.

Позже Андрей Коваленко, руководитель "Центра противодействия дезинформации", заявил, что угрозы для станции нет. По его словам, станцию невозможно уничтожить ракетами и сравнивать ее с Каховской ГЭС не стоит. Поделиться

Чем может грозить удар по Киевской ГЭС: сценарии ученых

Каковы последствия прорыва дамбы Киевской ГЭС — еще в апреле 2022 года спрогнозировали ученые Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины.

Подробные расчеты предполагаемых сценариев прорыва дамбы, подтопления территорий Киева и его окрестностей обнародованы в открытом доступе на сайте НАН.

Прогнозируемые глубины затопления берегов Киева после прорыва дамбы Киевской ГЭС: а) для проран в 280 м; б) для проран в 100 м

Как отмечают ученые, повреждение и разрушение дамбы Киевской ГЭС опасно внезапным и неконтролируемым выбросом большого количества воды из Киевского водохранилища, быстрым распространением волны поймой Днепра, затоплением берегов Киева. Все это может привести к материальному ущербу, затоплению значительных территорий, гибели и травмированию жителей столицы.

Ученые рассмотрели три возможных варианта прорыва дамбы ГЭС:

Если размер прорана (промоины, образованной при прорыве водным потоком напорного гидротехнического сооружения — дамбы, земляной плотины) составит 400 м. Такой сценарий ученые считают маловероятным. Как уже отмечалось, Киевская ГЭС, в частности, состоит из бетонной дамбы и земляной дамбы. Длина плотины ГЭС составляет 288 м. А вместе с дамбами левого и правого берегов Днепра общая длина составляет около 400 м, то есть в этом случае речь идет о полном разрушении сооружений ГЭС. Разрушение плотины вместе с обеими дамбами соответствует маловероятному сценарию с прораном 400 м , — отмечают в НАН. Полное разрушение дамбы (проран 280 м). Такой сценарий ученые считают более реалистичным. Еще один реалистичный сценарий, по мнению ученых, частичное разрушение плотины ГЭС (проран 100 м).