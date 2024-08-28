Ракетный удар РФ по Киевской ГЭС. В Укргидроэнерго оценивают угрозу прорыва плотины

Последствия российского ракетного удара 26 августа по плотине Киевской гидроэлектростанции выясняются. Угрозы подтопления или прорыва нет, считают в Укргидроэнерго.
Главные тезисы
- Последствия ракетного удара по Киевской ГЭС выясняются, но Укргидроэнерго заявляют об отсутствии угрозы прорыва дамбы.
- Ученые предполагают три сценария прорыва дамбы Киевской ГЭС, включая полное или частичное разрушение плотины с возможными последствиями для жителей.
- Ученые считают, что даже при частичном разрушении дамбы у жителей будет время на эвакуацию или безопасное укрытие по вышеуказанным сценариям.
Есть ли угроза прорыва дамбы Киевской ГЭС?
По словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты в эфире телемарафона, 28 августа продолжается разбор завалов после ракетного удара.
Пока оценить все технические последствия не удается. В частности, непонятно сколько времени понадобится для восстановления.
В частности, Сирота отметил, что в результате обстрела работники станции не пострадали, поскольку находились на тот момент в укрытиях.
Обстрел Киевской ГЭС Россией 26 августа
Недавно пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждала, что Украина планирует якобы разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить российских оккупантов и получить дополнительную поддержку от Запада.
26 августа во время массированного обстрела со стороны российских террористов Киевская ГЭС стала одной из целей атаки.
Чем может грозить удар по Киевской ГЭС: сценарии ученых
Каковы последствия прорыва дамбы Киевской ГЭС — еще в апреле 2022 года спрогнозировали ученые Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины.
Подробные расчеты предполагаемых сценариев прорыва дамбы, подтопления территорий Киева и его окрестностей обнародованы в открытом доступе на сайте НАН.
Как отмечают ученые, повреждение и разрушение дамбы Киевской ГЭС опасно внезапным и неконтролируемым выбросом большого количества воды из Киевского водохранилища, быстрым распространением волны поймой Днепра, затоплением берегов Киева. Все это может привести к материальному ущербу, затоплению значительных территорий, гибели и травмированию жителей столицы.
Ученые рассмотрели три возможных варианта прорыва дамбы ГЭС:
Если размер прорана (промоины, образованной при прорыве водным потоком напорного гидротехнического сооружения — дамбы, земляной плотины) составит 400 м. Такой сценарий ученые считают маловероятным. Как уже отмечалось, Киевская ГЭС, в частности, состоит из бетонной дамбы и земляной дамбы. Длина плотины ГЭС составляет 288 м. А вместе с дамбами левого и правого берегов Днепра общая длина составляет около 400 м, то есть в этом случае речь идет о полном разрушении сооружений ГЭС. Разрушение плотины вместе с обеими дамбами соответствует маловероятному сценарию с прораном 400 м , — отмечают в НАН.
Полное разрушение дамбы (проран 280 м). Такой сценарий ученые считают более реалистичным.
Еще один реалистичный сценарий, по мнению ученых, частичное разрушение плотины ГЭС (проран 100 м).
Ученые отмечают: даже при полном разрушении плотины Киевской ГЭС будет время для эвакуации жителей Киева или поднятия их на безопасную высоту (выше первого этажа в многоэтажных домах). В частности, при проране 280 м за 8 часов вода поднимется до уровня около 1,2 м (еще безопасная глубина для взрослого человека). Для прорана 100 м это время составит 23 часа 20 минут.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-