Рекордне шоу. Концерт Мадонни у Ріо-де-Жанейро відвідало 1,6 млн глядачів — відео

65-річна поп-легенда Мадонна провела безкоштовний концерт на легендарному пляжі Копакабана у Ріо-де-Жанейро.
Мадонна побила черговий рекорд
Під час концерту у Бразилії співачка побила власний рекорд — на шоу прийшло більше 1,6 млн глядачів.
Цим концертом співачка завершила тур Celebration. Мадонна регулярно змінювала свої образи та мала цілу концертну програму, яка часто була відсилкою до її минулих перфомансів.
Влада Ріо-де-Жанейро заявила, що шоу може принести економіці міста близько 300 млн реалів (59 млн дол).
Офіційний сайт Мадонни ще до концерту назвав шоу на пляжі Копакабана найбільшим у кар'єрі співачки.
Deadline зазначає, що на бразильському пляжі і раніше проводилися масштабні концерти, які відвідували, як вважається, мільйони людей. Серед них виступ The Rolling Stones у 2006 році та концерт Рода Стюарта у 1994-му.
На співачку Мадонну подають до суду
Шанувальників творчості артистки обурив той факт, що вона почала концерти в Нью-Йорку на дві години пізніше, ніж очікувалось.
Журналісти звертають увагу на те, що Мадонна виступала на спортивній арені у Брукліні, Barclays Center — 13, 14 і 16 грудня.
У позові фанатів йдеться про те, що концерти мали початися о 20:30, натомість шоу стартували о 22:30. Також поп-діву звинуватили в неправдивій рекламі.
Фанати також скаржаться на те, що американська співачка дуже багато разів починала свої виступи невчасно.
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