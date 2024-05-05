Рекордне шоу. Концерт Мадонни у Ріо-де-Жанейро відвідало 1,6 млн глядачів — відео

Мадонна побила черговий рекорд

Під час концерту у Бразилії співачка побила власний рекорд — на шоу прийшло більше 1,6 млн глядачів.

Цим концертом співачка завершила тур Celebration. Мадонна регулярно змінювала свої образи та мала цілу концертну програму, яка часто була відсилкою до її минулих перфомансів.

Концерт Мадонни у Ріо

Reuters зазначає, що багато глядачів приходили на пляж за кілька годин і навіть днів до заходу, щоб зайняти хороші місця. Інші дивилися виступ Мадонни з човнів та яхт, а також із квартир будинків та номерів готелів, розташованих уздовж пляжу. Поширити

Влада Ріо-де-Жанейро заявила, що шоу може принести економіці міста близько 300 млн реалів (59 млн дол).

Офіційний сайт Мадонни ще до концерту назвав шоу на пляжі Копакабана найбільшим у кар'єрі співачки.

Deadline зазначає, що на бразильському пляжі і раніше проводилися масштабні концерти, які відвідували, як вважається, мільйони людей. Серед них виступ The Rolling Stones у 2006 році та концерт Рода Стюарта у 1994-му.

До слова, всесвітньо відома поп-виконавиця Мадонна висловила свою підтримку Україні. Артистка з'явилася з прапором України на концерті у Лондоні. У цей момент вона виконувала свій хіт Don't Cry for Me Argentina. Поширити

На співачку Мадонну подають до суду

Шанувальників творчості артистки обурив той факт, що вона почала концерти в Нью-Йорку на дві години пізніше, ніж очікувалось.

Після цього фанати вимагають у зірки компенсувати їм збитки за витрачений час. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що Мадонна виступала на спортивній арені у Брукліні, Barclays Center — 13, 14 і 16 грудня.

У позові фанатів йдеться про те, що концерти мали початися о 20:30, натомість шоу стартували о 22:30. Також поп-діву звинуватили в неправдивій рекламі.

Фанати також скаржаться на те, що американська співачка дуже багато разів починала свої виступи невчасно.