Рекордное шоу. Концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро посетило 1,6 млн зрителей — видео

65-летняя поп-легенда Мадонна провела бесплатный концерт на легендарном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Мадонна побила очередной рекорд
Во время концерта в Бразилии певица побила собственный рекорд — на шоу пришло более 1,6 млн. зрителей.
Этим концертом певица завершила тур Celebration. Мадонна регулярно меняла свои образы и имела целую концертную программу, которая часто была отсылкой к ее прошлым перформансам.
Власти Рио-де-Жанейро заявили, что шоу может принести экономике города около 300 млн реалов (59 млн долл).
Официальный сайт Мадонны еще до концерта назвал шоу на пляже Копакабана самым большим в карьере певицы.
Deadline отмечает, что на бразильском пляже и раньше проводились масштабные концерты, посещавшие, как считается, миллионы людей. Среди них выступление The Rolling Stones в 2006 году и концерт Рода Стюарта в 1994 году.
На певицу Мадонну подают в суд
Почитателей творчества артистки возмутил тот факт, что она начала концерты в Нью-Йорке на два часа позже, чем ожидалось.
Журналисты обращают внимание на то, что Мадонна выступала на спортивной арене в Бруклине, Barclays Center — 13, 14 и 16 декабря.
В иске фанатов говорится, что концерты должны были начаться в 20:30, а шоу стартовали в 22:30. Также поп-диву обвинили в ложной рекламе.
Фанаты также жалуются, что американская певица очень много раз начинала свои выступления несвоевременно.
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