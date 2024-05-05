Рекордное шоу. Концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро посетило 1,6 млн зрителей — видео
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Шоу-бизнес
Дата публикации

Рекордное шоу. Концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро посетило 1,6 млн зрителей — видео

Мадонна
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Источник:  Reuters

65-летняя поп-легенда Мадонна провела бесплатный концерт на легендарном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Мадонна побила очередной рекорд

Во время концерта в Бразилии певица побила собственный рекорд — на шоу пришло более 1,6 млн. зрителей.

Этим концертом певица завершила тур Celebration. Мадонна регулярно меняла свои образы и имела целую концертную программу, которая часто была отсылкой к ее прошлым перформансам.

Концерт Мадонны в Рио

Reuters отмечает, что многие зрители приходили на пляж за несколько часов и даже дней до заката, чтобы занять хорошие места. Другие смотрели выступление Мадонны с лодок и яхт, а также квартир домов и номеров гостиниц, расположенных вдоль пляжа.

Власти Рио-де-Жанейро заявили, что шоу может принести экономике города около 300 млн реалов (59 млн долл).

Официальный сайт Мадонны еще до концерта назвал шоу на пляже Копакабана самым большим в карьере певицы.

Deadline отмечает, что на бразильском пляже и раньше проводились масштабные концерты, посещавшие, как считается, миллионы людей. Среди них выступление The Rolling Stones в 2006 году и концерт Рода Стюарта в 1994 году.

Кстати, всемирно известная поп-исполнительница Мадонна выразила свою поддержку Украине. Артистка появилась с флагом Украины на концерте в Лондоне. В этот момент она исполняла свой хит Don't Cry for Me Argentina.

На певицу Мадонну подают в суд

Почитателей творчества артистки возмутил тот факт, что она начала концерты в Нью-Йорке на два часа позже, чем ожидалось.

После этого фанаты требуют у звезды компенсировать им убытки за потраченное время.

Журналисты обращают внимание на то, что Мадонна выступала на спортивной арене в Бруклине, Barclays Center — 13, 14 и 16 декабря.

В иске фанатов говорится, что концерты должны были начаться в 20:30, а шоу стартовали в 22:30. Также поп-диву обвинили в ложной рекламе.

Фанаты также жалуются, что американская певица очень много раз начинала свои выступления несвоевременно.

По словам истцов, они знали о том, у Мадонны были проблемы со здоровьем, из-за чего ее концерты даже перенесли с июля на декабрь. Однако, как они считают, это не причина задерживать концерты.

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