У окремих районах пустелі Сахара, яка вважається одним з найзасушливіших та спекотніших місць на Землі, випала рекордна кількість опадів, що призвело до повеней.
Головні тези:
- У пустелі Сахара випала рекордна кількість опадів, що спричинили повені у деяких районах.
- Аномальна кількість опадів викликала серйозні наслідки, включаючи загибель людей та ускладнення для туристів.
- Пустеля Сахара є унікальним регіоном з різноманітним ландшафтом і багатими родовищами корисних копалин.
- Під пісками пустелі знаходяться значні басейни підземних вод, в той час як на поверхні протікає річка Ніл та інші водотоки.
- Рекордні опади у пустелі Сахара є наслідком позатропічного шторму, що викликається змінами у кліматичних умовах.
Що відомо про аномально велику кількість опадів у пустелі Сахара
Зазначається, що велика кількість опадів випала на південному сході Марокко протягом вересня.
Зокрема, у селі Тагуніт за 450 км від столиці Марокко Рабата протягом доби випало 100 міліметрів опадів.
Зазвичай у цих районах не випадає більше 250 мм опадів на рік.
Зазначається, що в окремих районах велика кількість опадів призвела до повеней.
Так, повнопривідні автомобілі з туристами змушені їхати по калюжах, а місцеві жителі із великим хвилюванням сприймають ситуацію.
Внаслідок прориву води через піски й оазиси в Марокко та Алжирі загинуло понад 20 осіб.
Він зазначив, що подібні дощі у метеорологів звуться позатропічним штормом.
Що відомо про особливості пустелі Сахара
Площа цієї пустелі постійно збільшується (від 1920 року вона зросла на щонайменше 10%). В її ландшафті можна зустріти кам'янисті, щебенисті, галечникові, глинисті, піщані та навіть гірські породи.
На території Сахари є багаті родовища нафти, природного газу, залізних і мідних руд, золота, вольфраму, урану та деяких інших рідкісних металів.
Цікаво, що під пісками пустелі розташовані чималі басейни підземних вод (включаючи артезіанські). Тим часом на поверхні Сахари протікає друга у світі за довжиною річка — Ніл, а також низка інших річок і струмків (значна частина яких є сезонними й переривчастими).
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