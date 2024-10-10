У окремих районах пустелі Сахара, яка вважається одним з найзасушливіших та спекотніших місць на Землі, випала рекордна кількість опадів, що призвело до повеней.

Що відомо про аномально велику кількість опадів у пустелі Сахара

Зазначається, що велика кількість опадів випала на південному сході Марокко протягом вересня.

Зокрема, у селі Тагуніт за 450 км від столиці Марокко Рабата протягом доби випало 100 міліметрів опадів.

Зазвичай у цих районах не випадає більше 250 мм опадів на рік.

Зазначається, що в окремих районах велика кількість опадів призвела до повеней.

Так, повнопривідні автомобілі з туристами змушені їхати по калюжах, а місцеві жителі із великим хвилюванням сприймають ситуацію.

Внаслідок прориву води через піски й оазиси в Марокко та Алжирі загинуло понад 20 осіб.

Уже 30 — 50 років не було стільки дощів за такий короткий проміжок часу, — пояснює представник Головного метеорологічного управління Марокко Хуссін Юабебі. Поширити

Він зазначив, що подібні дощі у метеорологів звуться позатропічним штормом.

Що відомо про особливості пустелі Сахара

Площа цієї пустелі постійно збільшується (від 1920 року вона зросла на щонайменше 10%). В її ландшафті можна зустріти кам'янисті, щебенисті, галечникові, глинисті, піщані та навіть гірські породи.

На території Сахари є багаті родовища нафти, природного газу, залізних і мідних руд, золота, вольфраму, урану та деяких інших рідкісних металів.

Цікаво, що під пісками пустелі розташовані чималі басейни підземних вод (включаючи артезіанські). Тим часом на поверхні Сахари протікає друга у світі за довжиною річка — Ніл, а також низка інших річок і струмків (значна частина яких є сезонними й переривчастими).