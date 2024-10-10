Рекордні опади призвели до повені у пустелі Сахара ― відео
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Рекордні опади призвели до повені у пустелі Сахара ― відео

Повінь у пустелі Сахара
Джерело:  The Independent

У окремих районах пустелі Сахара, яка вважається одним з найзасушливіших та спекотніших місць на Землі, випала рекордна кількість опадів, що призвело до повеней. 

Головні тези:

  • У пустелі Сахара випала рекордна кількість опадів, що спричинили повені у деяких районах.
  • Аномальна кількість опадів викликала серйозні наслідки, включаючи загибель людей та ускладнення для туристів.
  • Пустеля Сахара є унікальним регіоном з різноманітним ландшафтом і багатими родовищами корисних копалин.
  • Під пісками пустелі знаходяться значні басейни підземних вод, в той час як на поверхні протікає річка Ніл та інші водотоки.
  • Рекордні опади у пустелі Сахара є наслідком позатропічного шторму, що викликається змінами у кліматичних умовах.

Що відомо про аномально велику кількість опадів у пустелі Сахара

Зазначається, що велика кількість опадів випала на південному сході Марокко протягом вересня.

Зокрема, у селі Тагуніт за 450 км від столиці Марокко Рабата протягом доби випало 100 міліметрів опадів.

Зазвичай у цих районах не випадає більше 250 мм опадів на рік.

Зазначається, що в окремих районах велика кількість опадів призвела до повеней.

Так, повнопривідні автомобілі з туристами змушені їхати по калюжах, а місцеві жителі із великим хвилюванням сприймають ситуацію.

Внаслідок прориву води через піски й оазиси в Марокко та Алжирі загинуло понад 20 осіб.

Уже 30 — 50 років не було стільки дощів за такий короткий проміжок часу, — пояснює представник Головного метеорологічного управління Марокко Хуссін Юабебі.

Він зазначив, що подібні дощі у метеорологів звуться позатропічним штормом.

Що відомо про особливості пустелі Сахара

Площа цієї пустелі постійно збільшується (від 1920 року вона зросла на щонайменше 10%). В її ландшафті можна зустріти кам'янисті, щебенисті, галечникові, глинисті, піщані та навіть гірські породи.

На території Сахари є багаті родовища нафти, природного газу, залізних і мідних руд, золота, вольфраму, урану та деяких інших рідкісних металів.

Цікаво, що під пісками пустелі розташовані чималі басейни підземних вод (включаючи артезіанські). Тим часом на поверхні Сахари протікає друга у світі за довжиною річка — Ніл, а також низка інших річок і струмків (значна частина яких є сезонними й переривчастими).

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