В отдельных районах пустыни Сахара, которая считается одним из самых засушливых и жарких мест на Земле, выпало рекордное количество осадков, что привело к наводнениям.
Главные тезисы
- Рекордные осадки в пустыне Сахара вызвали наводнения и серьезные последствия для местных жителей и туристов.
- Пустыня Сахара является уникальным регионом с разнообразным ландшафтом и богатыми месторождениями полезных ископаемых.
- Под песками пустыни находятся значительные бассейны подземных вод, в то время как на поверхности протекает река Нил и другие водотоки.
- Внетропический шторм, вызванный изменениями климата, привел к рекордным осадкам в пустыне Сахара.
- Площадь пустыни Сахара увеличивается, она богата месторождениями нефти, газа, руд и редких металлов, а также имеет подземные воды и реки на поверхности.
Что известно об аномально большом количестве осадков в пустыне Сахара
Отмечается, что большое количество осадков выпало на юго-востоке Марокко в течение сентября.
В частности, в селе Тагунит в 450 км от столицы Марокко Рабата в течение суток выпало 100 миллиметров осадков.
Обычно в этих районах не приходится более 250 мм осадков в год.
Отмечается, что в отдельных районах большое количество осадков привело к наводнениям.
Да, полноприводные автомобили с туристами вынуждены ехать по лужам, а местные жители с большим волнением воспринимают ситуацию.
В результате прорыва воды из-за песков и оазисов в Марокко и Алжире погибли более 20 человек.
Он отметил, что подобные дожди у метеорологов носят название внетропический шторм.
Что известно об особенностях пустыни Сахара
Площадь этой пустыни постоянно увеличивается (с 1920 года она выросла не менее 10%). В ее ландшафте можно встретить каменистые, щебянистые, галечниковые, глинистые, песчаные и даже горные породы.
На территории Сахары есть богатые месторождения нефти, природного газа, железных и медных руд, золота, вольфрама, урана и других редких металлов.
Интересно, что под песками пустыни расположены немалые бассейны подземных вод (включая артезианские). Между тем на поверхности Сахары протекает вторая в мире по длине река — Нил, а также ряд других рек и ручьев (значительная часть которых сезонные и прерывистые).
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