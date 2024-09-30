Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели исследования и обнаружили, что пыль, переносимая из пустыни Сахара в другие уголки Земли, играет ключевую роль для пищевой системы жителей океана.

Что известно о влиянии пыли из Сахары на пищевую цепь экосистемы океанов

Отмечается, что большое облако пыли с харами является источником минералов и критически важных питательных веществ, среди которых, в частности, железо, для экосистемы океана.

Ученые узнали, что чем больше времени пыль проводит в атмосфере и чем дальше перемещается, тем больше железа из нее превращается в форму, питательную для океанического биома.

Пустыня Сахара

Переносимое железо, по-видимому, стимулирует биологические процессы так же, как удобрение железом может влиять на жизнь в океанах и континентах. Это исследование является доказательством концепции, подтверждающей, что связанная с железом пыль может оказывать значительное влияние на жизнь на больших расстояниях от ее источника, — отмечает биогеохимик Тимоти Лайонс. Поделиться

Пустыня Сахара является самым большим источником частиц на Земле. Ежегодно ветром переносится на запад, вплоть до Северной, Центральной и Южной Америки, около 800 миллионов метрических тонн пыли.

Эта пыль содержит изотопы железа, подхватываемые ветром вместе с пылью с открытой поверхности пустыни.

А металл играет важную роль в биохимических процессах, превращающих углерод в атмосфере в органические молекулы.

Однако, несмотря на важность железа для существования жизни, его доступность всегда ограничена. Распределение этого питательного вещества во многом определяет, где встречается жизнь на Земле.

При этом живые организмы эффективно усваивают далеко не все формы железа. Условия в атмосфере определяют, каким будет железо, в конце концов оседающее на поверхность океана.

Пыль, которая достигает таких регионов, как бассейн Амазонки и Багамские острова, может содержать железо, особенно растворимое и доступное для жизни, благодаря большому расстоянию от Северной Африки и, следовательно, более длительному воздействию атмосферных химических процессов, — объясняет Тимоти Лайонс. Поделиться

Как пыль из Сахары влияет на экосистемы в других уголках мира

Чтобы сделать вывод, ученые исследовали керны скважин со дна океана.

Оказалось, что чем больше было расстояние, тем значительно меньше было общее количество пыли, количество биологически пригодного железа, растворяемого в воде, на самом деле увеличивалось с этим расстоянием.

Исследователи объясняют, что в результате этого взаимодействия химические процессы в атмосфере превращают менее биореактивное железо в более доступные формы.

Пыль, содержащая большую часть биоактивного железа, питает пищевую цепь на расстоянии тысяч километров от места его происхождения.

В частности, пыль с железом питает фитопланктон в океане, а также растения вплоть до Амазонки.

Эти две системы производят большую часть кислорода, которым мы дышим.

Ученые проводили исследования в течение 7 лет и узнали, что в среднем 28 млн. метрических тонн североафриканской пыли также обеспечивают бассейн реки Амазонки примерно 22 тыс. тонн удобрительного фосфора.

Другие исследования также обнаружили, что пыль из Азии удобряла тропические леса Гавайев на протяжении тысячелетий.

Но в присутствии пыли из Сахары в атмосфере есть и отрицательные последствия. Например, он может вызвать аллергию у людей.