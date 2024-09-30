Науковці з Каліфорнійського університету у Ріверсайді провели дослідження і виявили, що пил, який переноситься з пустелі Сахара до інших куточків Землі, відіграє ключову роль для харчової системи мешканців океану.

Що відомо про вплив пилу з Сахари на харчовий ланцюг екосистеми океанів

Зазначається, що велика хмара пилу з харами є також джерелом мінералів і критично важливих поживних речовин, серед яких, зокрема, залізо, для екосистеми океану.

Науковці дізнались, що чим більше часу пил проводить в атмосфері і чим далі переміщується, тим більше заліза з нього перетворюється на форму, яка є поживною для океанічного біому.

Пустеля Сахара

Переносиме залізо, мабуть, стимулює біологічні процеси так само, як удобрення залізом може впливати на життя в океанах і континентах. Це дослідження є доказом концепції, що підтверджує, що пов'язаний із залізом пил може значно впливати на життя на великих відстанях від його джерела, — зазначає біогеохімік Тімоті Лайонс. Поширити

Пустеля Сахара є найбільшим джерелом частинок на Землі. Щороку вітром переноситься на захід, аж до Північної, Центральної та Південної Америк, близько 800 мільйонів метричних тонн пилу.

Цей пил містить ізотопи заліза, що підхоплюються вітром разом з пилом з відкритої поверхні пустелі.

Натомість метал грає важливу роль у біохімічних процесах, що перетворюють вуглець в атмосфері в органічні молекули.

Однак попри важливість заліза для існування життя, його доступність завжди обмежена. Розподіл цієї поживної речовини багато в чому визначає, де зустрічається життя на Землі.

При цьому живі організми ефективно засвоюють далеко не всі форми заліза. Умови в атмосфері визначають, яким буде залізо, яке зрештою осідає на поверхню океану.

Пил, який досягає таких регіонів, як басейн Амазонки і Багамські острови, може містити залізо, яке особливо розчинне і доступне для життя, завдяки великій відстані від Північної Африки і, отже, більш тривалому впливу атмосферних хімічних процесів, — пояснює Тімоті Лайонс. Поширити

Як пил з Сахари впливає на екосистеми в інших куточках світу

Аби зробити цей висновок, науковці дослідили керни свердловин з дна океану.

Виявилось, що чим більшою була відстань, тим значно меншою була загальна кількість пилу, кількість біологічно придатного заліза, що розчиняється у воді, насправді збільшувалася з цією відстанню.

Дослідники пояснюють, що в результаті цієї взаємодії хімічні процеси в атмосфері перетворюють менш біореактивне залізо на більш доступні форми.

Пил, який містить велику частиною біоактивного заліза, живить харчовий ланцюг на відстані тисяч кілометрів від місця його походження.

Зокрема пил із залізом живить фітопланктон в океані, а також рослини аж до Амазонки.

Ці дві системи виробляють більшу частину кисню, яким ми дихаємо.

Науковці проводили дослідження протягом 7 років і дізнались, що в середньому 28 млн метричних тонн північноафриканського пилу також забезпечують басейн річки Амазонки приблизно 22 тис тонн удобрювального фосфору.

Інші дослідження також виявили, що пил з Азії удобрював тропічні ліси Гаваїв протягом тисячоліть.

Але у присутності пилу з Сахари в атмосфері є і негативні наслідки. Наприклад, він може спричинити алергію у людей.