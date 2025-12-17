"Репресована Коляда". Чому важливо подивитися фільм про українських дисидентів
"Репресована Коляда". Чому важливо подивитися фільм про українських дисидентів

"Репресована Коляда" нагадає про опір українських дисидентів
Джерело:  Суспільне

24 грудня 2025 року на Першому телеканалі Суспільного відбудеться прем'єра документального фільму “Репресована Коляда”. Ця стрічка розповість про покоління українських дисидентів, для яких різдвяна коляда стала актом опору тоталітарній системі.

Головні тези:

  • Унікальність “Репресованої Коляди” полягає в синтезі жанрів.
  • Документальна основа посилюється ігровими сценами та оригінальною анімацією, яка відсилає до народної вертепної традиції. 

"Репресована Коляда" нагадає про опір українських дисидентів

“Репресована Коляда” розповість глядачам про незнищенний дух української культури, яка виживала під пильним оком радянської влади.

У центрі уваги — життя та боротьба видатних діячів: літературного критика Івана Світличного, філологині Надії Світличної, художниці Стефанії Шабатури, поетів Ігоря та Ірини Калинців, які сміли вільно думати і творити в умовах постійного переслідування та репресій.

З заявою з цього приводу виступила продюсерка від Суспільного Ірина Первишева:

Так вже історично склалося, що ми формуємося не в комфорті, а в боротьбі — у момент коли потрібно обирати між страхом і свободою. Наші герої безапеляційно робили свій вибір. Але це не тільки про спротив — в фільмі багато особистого, ніжного, родинного і затишного.

За словами творців документальної стрічки, історія розгортається навколо Вертепного Чорта, визволеного з маски 70-х років, який отримує місію: “Поверни пам’ять! І без зла не повертайся!”.

У 2025 році, коли наше суспільство знову стикається з екзистенційною загрозою, ця тема стає особливо актуальною. Ми бачимо, що мистецтво може бути не просто красою, а справжньою формою опору, — наголосила режисерка Станіслава Доронченко.

Акторський склад також вражає:

  • Ірма Вітовська (Заслужена артистка України),

  • Наталка Галаневич (акторка, вокалістка Dakh Daughters),

  • Владислав Михальчук (актор, соліст гурту Schmalgauzen)

  • Віталій Ажнов (Заслужений артист України, актор театру ім. Івана Франка).

  • український стендап-комік і волонтер Василь Байдак.

