"Репрессованная коляда". Почему важно посмотреть фильм об украинских диссидентах

24 декабря 2025 года на Первом телеканале “Суспільне” состоится премьера документального фильма "Репрессованная Коляда". Он расскажет о поколениях украинских диссидентов, для которых рождественская коляда стала актом сопротивления тоталитарной системе.
Главные тезисы
- Уникальность “Репрессированной Коляды” заключается в синтезе жанров.
- Документальная основа усиливается игровыми сценами и оригинальной анимацией, отсылающей к народной вертепной традиции.
"Репрессованная Коляда" напомнит о сопротивлении украинских диссидентов
"Репрессованная Коляда" расскажет зрителям о неистребимом духе украинской культуры, которая выживала под бдительным оком советской власти.
В центре внимания — жизнь и борьба выдающихся деятелей: литературного критика Ивана Светличного, филолога Надежды Светличной, художницы Стефании Шабатуры, поэтов Игоря и Ирины Калинцев, которые смели свободно думать и творить в условиях постоянного преследования и репрессий.
С заявлением по этому поводу выступила продюсер от “Суспільного” Ирина Первышева:
По словам создателей документального фильма, история разворачивается вокруг Вертепного Черта, освобожденного из маски 70-х годов, который получает миссию: "Верни память! И без зла не возвращайся!"
Актерский состав также впечатляет:
Ирма Витовская (Заслуженная артистка Украины),
Наталья Галаневич (актриса, вокалистка Dakh Daughters),
Владислав Михальчук (актер, солист группы Schmalgauzen)
Виталий Ажнов (Заслуженный артист Украины, актер театра им. Ивана Франко).
украинский стендап-комик и волонтер Василий Байдак.
