"Репрессованная коляда". Почему важно посмотреть фильм об украинских диссидентах
Категория
Культура
Дата публикации

"Репрессованная коляда". Почему важно посмотреть фильм об украинских диссидентах

"Репрессованная Коляда" напомнит о сопротивлении украинских диссидентов
Читати українською
Источник:  Суспільне

24 декабря 2025 года на Первом телеканале “Суспільне” состоится премьера документального фильма "Репрессованная Коляда". Он расскажет о поколениях украинских диссидентов, для которых рождественская коляда стала актом сопротивления тоталитарной системе.

Главные тезисы

  • Уникальность “Репрессированной Коляды” заключается в синтезе жанров.
  • Документальная основа усиливается игровыми сценами и оригинальной анимацией, отсылающей к народной вертепной традиции.

"Репрессованная Коляда" напомнит о сопротивлении украинских диссидентов

"Репрессованная Коляда" расскажет зрителям о неистребимом духе украинской культуры, которая выживала под бдительным оком советской власти.

В центре внимания — жизнь и борьба выдающихся деятелей: литературного критика Ивана Светличного, филолога Надежды Светличной, художницы Стефании Шабатуры, поэтов Игоря и Ирины Калинцев, которые смели свободно думать и творить в условиях постоянного преследования и репрессий.

С заявлением по этому поводу выступила продюсер от “Суспільного” Ирина Первышева:

Так уж исторически сложилось, что мы формируемся не в комфорте, а в борьбе — в момент, когда нужно выбирать между страхом и свободой. Наши герои безапелляционно делали свой выбор. Но это не только о сопротивлении — в фильме много личного, нежного, семейного и уютного.

По словам создателей документального фильма, история разворачивается вокруг Вертепного Черта, освобожденного из маски 70-х годов, который получает миссию: "Верни память! И без зла не возвращайся!"

В 2025 году, когда наше общество снова сталкивается с экзистенциальной угрозой, эта тема становится особенно актуальной. Мы видим, что искусство может быть не просто красотой, а настоящей формой сопротивления, — подчеркнула режиссер Станислава Доронченко.

Актерский состав также впечатляет:

  • Ирма Витовская (Заслуженная артистка Украины),

  • Наталья Галаневич (актриса, вокалистка Dakh Daughters),

  • Владислав Михальчук (актер, солист группы Schmalgauzen)

  • Виталий Ажнов (Заслуженный артист Украины, актер театра им. Ивана Франко).

  • украинский стендап-комик и волонтер Василий Байдак.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Названы лучшие новогодние и рождественские фильмы
Названы лучшие новогодние и рождественские фильмы
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Два украинских фильма о войне покажут на Берлинском кинофестивале
кино
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Режиссер Сэм Мендес анонсировал сразу 4 фильма о The Beatles
О The Beatles снимут сразу 4 фильма

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?