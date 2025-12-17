"Репрессованная коляда". Почему важно посмотреть фильм об украинских диссидентах

Так уж исторически сложилось, что мы формируемся не в комфорте, а в борьбе — в момент, когда нужно выбирать между страхом и свободой. Наши герои безапелляционно делали свой выбор. Но это не только о сопротивлении — в фильме много личного, нежного, семейного и уютного.