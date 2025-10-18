Революційне відкриття. Науковці створили "суперсплав" із унікальними особливостями

Науковці створили "суперсплав": у чому його унікальність

Метали, здатні витримувати надзвичайно високі температури, необхідні для таких технологій, як авіаційні двигуни, газові турбіни та рентгенівське обладнання.

Видання SciTechDaily пише, що до найбільш термостійких відносяться такі метали, як вольфрам, молібден і хром, які плавляться при температурі 2000°C і вище. Але попри вражаючу термостійкість, вони мають серйозні недоліки.

Ці метали стають крихкими при кімнатній температурі і швидко окислюються на повітрі, що призводить до руйнування матеріалу при температурі всього 600-700°C. Через це вони можуть ефективно використовуватися тільки в складних вакуумних умовах.

Щоб подолати ці перешкоди, інженери давно покладаються на суперсплави на основі нікелю, які використовують для виробництва газових турбін та інших високотемпературних об'єктів.

Наявні суперсплави складаються з безлічі різних металів, зокрема рідкісних, завдяки чому вони поєднують у собі кілька властивостей. Вони пластичні при кімнатній температурі, стабільні при високих температурах і стійкі до окислення, — пояснює професор Мартін Гайльмаєр з Інституту прикладних матеріалів — матеріалознавства та інженерії KIT: Поширити

Однак — і в цьому полягає проблема — робочі температури, тобто температури, за яких їх можна безпечно використовувати, перебувають у діапазоні до 1100°C максимум. Це занадто низька температура, щоб повною мірою використовувати потенціал для підвищення ефективності турбін або інших високотемпературних застосувань. Річ у тім, що ефективність процесів згоряння збільшується зі зростанням температури.

Вчені намагаються подолати це обмеження. Новий сплав на основі тугоплавких металів має безпрецедентні властивості.