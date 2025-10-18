Революційне відкриття. Науковці створили "суперсплав" із унікальними особливостями

Новий матеріал з винятковою стійкістю до високих температур демонструє великі перспективи.
Головні тези:
- Створено суперсплав з унікальними властивостями, такими як висока стійкість до високих температур.
- Для виробництва технологій, що працюють при високих температурах, необхідні матеріали, які витримують тиск. Новий матеріал має вражаючу термостійкість та стійкість до окислення.
- Інженери використовують суперсплави на основі нікелю для створення високотехнологічних об'єктів. Однак робочі температури цих матеріалів обмежують їх можливості.
Науковці створили "суперсплав": у чому його унікальність
Метали, здатні витримувати надзвичайно високі температури, необхідні для таких технологій, як авіаційні двигуни, газові турбіни та рентгенівське обладнання.
Видання SciTechDaily пише, що до найбільш термостійких відносяться такі метали, як вольфрам, молібден і хром, які плавляться при температурі 2000°C і вище. Але попри вражаючу термостійкість, вони мають серйозні недоліки.
Ці метали стають крихкими при кімнатній температурі і швидко окислюються на повітрі, що призводить до руйнування матеріалу при температурі всього 600-700°C. Через це вони можуть ефективно використовуватися тільки в складних вакуумних умовах.
Щоб подолати ці перешкоди, інженери давно покладаються на суперсплави на основі нікелю, які використовують для виробництва газових турбін та інших високотемпературних об'єктів.
Однак — і в цьому полягає проблема — робочі температури, тобто температури, за яких їх можна безпечно використовувати, перебувають у діапазоні до 1100°C максимум. Це занадто низька температура, щоб повною мірою використовувати потенціал для підвищення ефективності турбін або інших високотемпературних застосувань. Річ у тім, що ефективність процесів згоряння збільшується зі зростанням температури.
Вчені намагаються подолати це обмеження. Новий сплав на основі тугоплавких металів має безпрецедентні властивості.
Він пластичний при кімнатній температурі, його температура плавлення досягає близько 2000°C, і, на відміну від відомих сьогодні тугоплавких сплавів, він окислюється дуже повільно, навіть у критичному температурному діапазоні. Це дає надію на можливість виготовлення компонентів, придатних для експлуатації за температур, що значно перевищують 1100°C. Таким чином, результати наших досліджень можуть призвести до справжнього технологічного прориву, — розповів професор Рурського університету в Бохумі Олександр Кауфманн.
