Революционное открытие. Ученые создали "суперсплав" с уникальными особенностями

Ученые создали "суперсплав": в чем его уникальность

Металлы, способные выдерживать очень высокие температуры, необходимы для таких технологий, как авиационные двигатели, газовые турбины и рентгеновское оборудование.

Издание SciTechDaily пишет, что к наиболее термостойким относятся такие металлы, как вольфрам, молибден и хром, плавящиеся при температуре 2000°C и выше. Но, несмотря на поразительную термостойкость, они имеют серьезные недостатки.

Эти металлы становятся хрупкими при комнатной температуре и быстро окисляются на воздухе, что приводит к разрушению материала при температуре 600-700°C. Поэтому они могут эффективно использоваться только в сложных вакуумных условиях.

Чтобы преодолеть эти препятствия, инженеры давно полагаются на суперсплавы на основе никеля, которые используются для производства газовых турбин и других высокотемпературных объектов.

Имеющиеся суперсплавы состоят из множества различных металлов, в том числе редких, благодаря чему они совмещают в себе несколько свойств. Они пластичны при комнатной температуре, стабильны при высоких температурах и устойчивы к окислению, — объясняет профессор Мартин Гайльмайер из Института прикладных материалов — материаловедения и инженерии.

Однако — и в этом состоит проблема — рабочие температуры, то есть температуры, при которых их можно безопасно использовать, находятся в диапазоне до 1100°C максимум. Это слишком низкая температура, чтобы полностью использовать потенциал для повышения эффективности турбин или других высокотемпературных применений. Дело в том, что эффективность процессов сгорания увеличивается по мере роста температуры.

Ученые пытаются преодолеть это ограничение. Новый сплав на основе тугоплавких металлов обладает беспрецедентными свойствами.