Вне досягаемости человечества. Где находятся 99,9% золота и драгоценных металлов

Более 99,99% земных месторождений золота и драгоценных металлов заперты в металлическом ядре Земли под 3000 км твердой породы. По словам ученых, фактически они находятся вне досягаемости человечества.
Главные тезисы
- Драгоценные металлы были заблокированы в ядре еще во время формирования планеты.
- Исследование показало, что ядро Земли не так изолировано, как считалось ранее.
Что известно о новом открытии ученых
По словам ученых, первый в своем роде анализ гавайских вулканических пород указывает на то, что именно из ядра Земли на поверхность вытекают золото и другие драгоценные металлы.
Что важно понимать, драгоценные металлы были заблокированы в ядре, когда планета сформировалась 4,5 млрд лет назад.
Результаты нового исследования указывают на то, что вулканические базальтовые породы из Гавайев имели гораздо более высокую концентрацию драгоценных металлов, чем мантия.
С заявлением по этому поводу выступил один из авторов исследования Нильс Месслинг из Гёттингенского университета.
Кроме того, также удалось узнать, что ядро Земли не так изолировано, как считалось ранее.
Учитывая тот факт, что материалы из ядра выбрасываются на поверхность при извержениях вулканов — они могут быть изучены и проанализированы в будущем.
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