Вне досягаемости человечества. Где находятся 99,9% золота и драгоценных металлов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Вне досягаемости человечества. Где находятся 99,9% золота и драгоценных металлов

Что известно о новом открытии ученых
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Источник:  The Independent

Более 99,99% земных месторождений золота и драгоценных металлов заперты в металлическом ядре Земли под 3000 км твердой породы. По словам ученых, фактически они находятся вне досягаемости человечества.

Главные тезисы

  • Драгоценные металлы были заблокированы в ядре еще во время формирования планеты.
  • Исследование показало, что ядро Земли не так изолировано, как считалось ранее.

Что известно о новом открытии ученых

По словам ученых, первый в своем роде анализ гавайских вулканических пород указывает на то, что именно из ядра Земли на поверхность вытекают золото и другие драгоценные металлы.

Что важно понимать, драгоценные металлы были заблокированы в ядре, когда планета сформировалась 4,5 млрд лет назад.

Результаты нового исследования указывают на то, что вулканические базальтовые породы из Гавайев имели гораздо более высокую концентрацию драгоценных металлов, чем мантия.

С заявлением по этому поводу выступил один из авторов исследования Нильс Месслинг из Гёттингенского университета.

Наши данные подтверждают, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, проникает в мантию выше. Когда появились первые результаты, мы поняли, что буквально нашли золото! — рассказал он.

Кроме того, также удалось узнать, что ядро Земли не так изолировано, как считалось ранее.

Учитывая тот факт, что материалы из ядра выбрасываются на поверхность при извержениях вулканов — они могут быть изучены и проанализированы в будущем.

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