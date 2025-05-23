Вне досягаемости человечества. Где находятся 99,9% золота и драгоценных металлов

Более 99,99% земных месторождений золота и драгоценных металлов заперты в металлическом ядре Земли под 3000 км твердой породы. По словам ученых, фактически они находятся вне досягаемости человечества.

Что известно о новом открытии ученых

По словам ученых, первый в своем роде анализ гавайских вулканических пород указывает на то, что именно из ядра Земли на поверхность вытекают золото и другие драгоценные металлы.

Что важно понимать, драгоценные металлы были заблокированы в ядре, когда планета сформировалась 4,5 млрд лет назад.

Результаты нового исследования указывают на то, что вулканические базальтовые породы из Гавайев имели гораздо более высокую концентрацию драгоценных металлов, чем мантия.

С заявлением по этому поводу выступил один из авторов исследования Нильс Месслинг из Гёттингенского университета.

Наши данные подтверждают, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, проникает в мантию выше. Когда появились первые результаты, мы поняли, что буквально нашли золото! — рассказал он. Поделиться

Кроме того, также удалось узнать, что ядро Земли не так изолировано, как считалось ранее.