Поза досяжністю людства. Де знаходяться 99,9% золота та дорогоцінних металів

Понад 99,99% земних родовищ золота та дорогоцінних металів замкнені в металевому ядрі Землі під 3000 км твердої породи. За словами науковців, фактично вони знаходяться поза досяжністю людства.

Що відомо про нове відкриття вчених

За словами науковців, перший у своєму роді аналіз гавайських вулканічних порід вказує на те, що саме з ядра Землі на поверхню витікають золото та інші дорогоцінні метали.

Що важливо розуміти, дорогоцінні метали були заблоковані в ядрі, коли планета сформувалася 4,5 мільярда років тому.

Результати нового дослідження вказують на те, що вулканічні базальтові породи з Гаваїв мали набагато вищу концентрацію дорогоцінних металів, ніж мантія.

З заявою з цього приводу виступив один з авторів дослідження Нільс Месслінг з Геттінгенського університету.

Наші дані підтверджують, що матеріал з ядра, включаючи золото та інші дорогоцінні метали, просочується в мантію вище. Коли з'явилися перші результати, ми зрозуміли, що буквально знайшли золото! — розповів він. Поширити

Окрім того, також вдалося дізнатися, що ядро Землі не таке ізольоване, як вважалося раніше.