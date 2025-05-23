Поза досяжністю людства. Де знаходяться 99,9% золота та дорогоцінних металів

Понад 99,99% земних родовищ золота та дорогоцінних металів замкнені в металевому ядрі Землі під 3000 км твердої породи. За словами науковців, фактично вони знаходяться поза досяжністю людства.
Головні тези:
- Дорогоцінні метали були заблоковані в ядрі ще під час формування планети.
- Дослідження показало, що ядро Землі не таке ізольоване, як вважалося раніше.
Що відомо про нове відкриття вчених
За словами науковців, перший у своєму роді аналіз гавайських вулканічних порід вказує на те, що саме з ядра Землі на поверхню витікають золото та інші дорогоцінні метали.
Що важливо розуміти, дорогоцінні метали були заблоковані в ядрі, коли планета сформувалася 4,5 мільярда років тому.
Результати нового дослідження вказують на те, що вулканічні базальтові породи з Гаваїв мали набагато вищу концентрацію дорогоцінних металів, ніж мантія.
З заявою з цього приводу виступив один з авторів дослідження Нільс Месслінг з Геттінгенського університету.
Окрім того, також вдалося дізнатися, що ядро Землі не таке ізольоване, як вважалося раніше.
Враховуючи той факт, що матеріали з ядра викидаються на поверхню під час вивержень вулканів — вони можуть бути вивчені та проаналізовані у майбутньому саме через такі витоки.
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