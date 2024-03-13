Росія навчає управлінню дронами викрадених українських дітей

Росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованої території на зміну "Юнтєх". Під час даного заходу їх будуть навчати оперуванням дронами.

Що відомо про підготовку українських дітей до примусового вступу в "Юнармію"

На збори везуть близько 100 дітей 14-17 років, які перебувають у лавах "Юнармії". Сама зміна відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю, — пишуть у повідомленні. Поширити

Як зауважують у ЦНС, 9 травня на тимчасово окупованій території України відбудеться посвята дітей, які вступили до російської “Юнармії”.

Вступ туди добровільно-примусовий, адже дітей змушують писати заяви аби "уникнути проблем". До 9 травня в усіх школах на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей мають створити осередки "Юнармії", — зазначає Центр нацспротиву. Поширити

Українські діти в окупації

Нагадаємо, що ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а у випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.

Нещодавно ми також повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

Напередодні стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.