З російської окупації в Україну повернули ще 5 дітей. Найменшому — 2 роки

З тимчасово окупованої території України вдалося повернути родини з 5 дітьми. Наймолодшому з них – 2 роки.

Повернення дітей з окупації

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті.

Найменшому з малюків — 2 роки. Тож всі його спогади — це лише жахи окупації… Поширити

Він додав, що зараз діти й дорослі у безпеці. З ними працюють психологи та лікарі.

Прокудін також подякував організації Save Ukraine, яка допомагає виїхати сім’ям на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, що кількома днями раніше, Save Ukraine повернула в Україну з окупації 10 дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення організація Save Ukraine врятувала та вивезла з тимчасово окупованих регіонів 261 дитину.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.