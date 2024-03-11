С российской оккупации в Украину вернули еще 5 детей. Самому младшему — 2 года
Категория
Украина
Дата публикации

С российской оккупации в Украину вернули еще 5 детей. Самому младшему — 2 года

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Дети
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Со временно оккупированной территории Украины удалось вернуть семьи с 5 детьми. Самому младшему из них – 2 года.

Возвращение детей из оккупации

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что выехать на подконтрольную Украине территорию удалось семьям с 5 детьми, а также 18-летней сироте.

Младшему из малышей — 2 года. Все его воспоминания — это только ужасы оккупации…

Он добавил, что сейчас дети и взрослые находятся в безопасности. С ними работают психологи и врачи.

Прокудин также поблагодарил организацию Save Ukraine, которая помогает выехать семьям на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, что несколькими днями ранее, Save Ukraine вернула в Украину из оккупации 10 детей.

С начала полномасштабного вторжения организация Save Ukraine спасла и вывезла из временно оккупированных регионов 261 ребенка.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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