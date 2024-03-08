Украина вернула еще 10 детей с оккупированных территорий — видео

Команда Save Ukraine спасла и вернула на подконтрольную Украине территорию еще десять детей, которые после полномасштабного вторжения России оказались в оккупации.

Еще 10 маленьких украинцев вернули с ТОТ в Украину

10 детей с оккупированных Россией территорий возвращены к родителям и родственникам в Украину.

Об этом 8 марта сообщил основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Дети после длительной разлуки наконец-то смогли обнять своих самых родных, и сейчас все семьи в безопасности. Николай Кулеба Руководитель БО Save Ukraine

В своем посту Кулеба также рассказал о нескольких детях и их личных историях.

Каждый раз, когда к нам обращаются за помощью, мы понимаем все риски и всю опасность для детей. Там, под властью оккупанта, наши дети лишены каких-либо прав и обычного счастливого детства. Поэтому времени на промедление нет. Мы сразу начинаем действовать. На сегодняшний день это уже 261 ребенок, спасенный из России и оккупации нашей организацией. Поделиться

На конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию. Об этом сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук ранее информировала, что по состоянию на конец марта 2023 года украинским властям точно известно о более 19,5 тыс. детей, вывезенных из ТОТ в Россию, но их сложно точно подсчитать из-за оккупации части территории Украины.

5 апреля 2023 года 49 стран мира в совместном заявлении осудили РФ за организацию заседания Совбеза относительно якобы правовых оснований похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Великобритания заблокировала трансляцию выступления российского уполномоченного по правам детей Львово-Беловой на ресурсах ООН, призвав ее отвечать за свои действия в Гааге.

В Офисе генпрокурора указали, что единого прозрачного алгоритма или механизма, позволяющего возвращать депортированных в Россию украинских детей, на сегодняшний день нет.

17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и Львово-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Почему важно посмотреть фильм «Истерзанное детство»

В 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», в котором собраны истории похищенных в Россию украинских детей.

Герои документальной ленты откровенно рассказывают о том, как встретили войну, с какими преступлениями россиян столкнулись и как пытались спасти свою жизнь и жизнь близких.

Ежедневно украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть похищенных несовершеннолетних, однако дипломатия с Россией не работает, поэтому процесс очень сложный и медленный.

Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Команда Online.UA в своем новом фильме задокументировала показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.