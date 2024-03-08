Україна повернула ще 10 дітей з окупованих територій — відео

Команда Save Ukraine врятувала та повернула на підконтрольну Україні територію ще десятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.

Ще 10 маленьких українців повернули з ТОТ в Україну

10 дітей з окупованих Росією територій повернуто до батьків та родичів в Україну.

Про це 8 березня повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сімʼї в безпеці. Микола Кулеба Керівник БО Save Ukraine

У своєму пості Кулеба також розповів про кількох дітей та їхні особисті історії.

Щоразу, коли до нас звертаються за допомогою, ми розуміємо усі ризики та всю небезпеку для дітей. Там, під владою окупанта, наші діти позбавлені будь-яких прав і звичайного щасливого дитинства. Тому часу на зволікання немає. Ми одразу починаємо діяти. На сьогодні це вже 261 дитина, врятована з Росії та окупації нашою організацією. Поширити

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тис дітей, вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Чому важливо подивитися фільм «Понівечене дитинство»

У 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», у якому зібрані історії викрадених до Росії українських дітей.

Герої документальної стрічки відверто розповідають про те, як та де зустріли війну, з якими злочинами росіян зіткнулися та як намагалися врятувати своє життя й життя близьких.

Щоденно українська сторона робить все можливе, аби повернути викрадених неповнолітніх, однак дипломатія з Росією не працює, тому процес вкрай складний та повільний.

Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Команда Online.UA у своєму новому фільмі задокументувала свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.