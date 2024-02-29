Україна повернула ще пʼятьох дітей з окупованої Херсонщини

З тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути ще пʼятьох дітей — двох дівчинок і трьох хлопчиків.

З окупації повернули ще пʼятьох дітей

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, наймолодшій дитині 4 роки, а найстаршій — 16. Також серед врятованих дітей — одна сирота. Зараз вони в безпечному місці та отримують необхідне лікування.

Загалом від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

Скільки дітей втратила Україна за 10 років війни

Як розповів засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю Online.UA, за 10 років війни РФ проти України за його підрахунками, Крим, Донбас, нові окуповані території — це близько півтора мільйона дітей.

Від 15 до 20 % дитячого населення України опинилися за 10 років під владою Росії. Тільки в Криму жило близько півмільйона дітей. На Донбасі був мільйон дітей, дві третини з них опинилися в окупації одразу в 2014 році, — розповів Кулеба. Поширити

Він додає, що скільки з них переїхали на територію України чи інші країни — цієї статистики немає. Але підрахувавши статистику з окупованих територій під час повномасштабного вторгнення, можна говорити, що понад мільйон дітей опинилися під владою росіян або в окупації, або викрадені до Росії.