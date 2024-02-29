Украина вернула еще пятерых детей из оккупированной Херсонщины

С временно оккупированных территорий Херсона удалось вернуть еще пятерых детей — двух девочек и трех мальчиков.

С оккупации вернули еще пятерых детей

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, младшему ребенку 4 года, а самому старшему — 16. Также среди спасенных детей — одна сирота. Сейчас они находятся в безопасном месте и получают необходимое лечение.

Всего с начала года уже удалось вернуть 25 детей из Херсона.

Сколько детей потеряла Украина за 10 лет войны

Как рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA, за 10 лет войны РФ против Украины по его подсчетам Крым, Донбасс, новые оккупированные территории — это около полутора миллионов детей.

От 15 до 20% детского населения Украины оказались за 10 лет во власти России. Только в Крыму жило около полумиллиона детей. На Донбассе был миллион детей, две трети из них оказались в оккупации сразу в 2014 году, — рассказал Кулеба. Поделиться

Он добавляет, что сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны этой статистики нет. Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, можно говорить, что более миллиона детей оказались под властью россиян либо в оккупации, либо похищены в Россию.