Как Кремль пытается сделать из похищенных детей россиян — расследование

Российские власти разработали целую систему "перевоспитания" похищенных из Украины детей, пытаются сформировать у них "российскую идентичность", убеждают, что их родители умерли и считают их "потенциальными террористами".

Как РФ делает украинских детей россиянами

В расследовании издания Медуза сообщается, что точное количество украинских детей, насильственно вывезенных за время войны в Россию, неизвестно — по данным Киева, речь идет почти о 20 тысячах. Российские чиновники уговаривают украинцев забыть о родине и убеждают, что родители никогда не приедут, чтобы забрать их домой. Власти уверены, что смогут "перевоспитать" украденных детей.

По данным издания, министерство просвещения РФ является главным ведомством, отвечающим за "индоктринацию" депортированных украинских детей.

В разработанный в 2022 году для учителей РФ словарь внесли слова и выражения, определенные как "содержащие признаки экстремизма на националистической почве" и могут использовать депортированные украинские дети. В частности, "Слава Украине! Героям слава!", "Рашизм", "Орки" и т.д.

Также в методике "Профилактика конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" говорится, что появление в речи "специфического сленга" или даже просто обсуждение "политических тем" может быть признаком того, что среди детей распространена "деструктивная идеология".

Минпросветы отмечает, что похищенные дети якобы испытывали "влияние" этой идеологии просто потому, что жили в Украине. В чем заключалось "воздействие", не уточняется.

В изученных изданием документах говорится, что перед российскими учителями стоит задача "переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".

Россияне используют методички с пропагандой

Кроме того разработчики методики "Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий", предупреждают, что похищенные дети могут проявлять "протест", "привередливость", "недоверие к взрослым", агрессивно вести себя, выражать "идеи личного превосходства" — а также в общем "испытывать трудности в том, чтобы смотреть на возникающие ситуации глазами нейтрального наблюдателя".

Российским педагогам также рекомендуется говорить прямо, что родители депортированных детей скончались, даже если нет конкретных данных об этом.

Не говорите "ничего страшного", "не волнуйся, они в лучшем месте", "они на туче смотрят на тебя"... Честно говорите с ребенком о том, что его близкие погибли или его дом разрушен... Прямо говорите, что они умерли, — говорится в методичке.

При этом войну, единственную причину, по которой дети оказались в России, — методичка Минпросвета РФ описывает так: "усложнение геополитической обстановки,... побуждающей семьи... к вынужденному переселению".

Кроме того, общение с украинскими детьми ведется только на русском языке.

Все, кто принимает решение, вообще не стесняясь, говорят, что работа (с украинскими детьми, — ред.) должна вестись на русском — ею там все владеют; а если плохо владеют, пусть овладевают, — рассказывает источник в ведомстве. — Мол, в Конституции сказано, что русский — государственный: приехали в Россию — говорите по-русски, — указывает источник издания.

Угнанных из Украины детей в министерстве образования боятся. Между собой сотрудники российского ведомства, даже на уровне руководства, иногда называют этих подростков "потенциальными террористами", которые "могут начать противодействовать" российским властям, говорится в издании. Поделиться

Уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова, ордер на арест которой издал Международный уголовный суд, настаивает, что россияне не могут усыновить ребенка из "новых регионов". "Только опека или приемная семья" (чтобы ребенка можно было вернуть родным), уверяет она. Но это, как отмечает Meduza, неправда.

Издание отмечает, что в структуре Минпросвета работает Федеральный подростковый центр, координирующий идеологическую работу с подростками вне школ. Только командировочные расходы сотрудников центра составляют миллионы рублей: на эти деньги проводятся "интеграционные интенсивы" для подростков.

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды — айти-компания, основанная по поручению Путина, получившей миллиарды рублей из бюджета, — следит за украинскими детьми в интернете. Ее разработки, вероятно, позволяют "деанонимизировать" страницу любого ребенка и проанализировать ее вплоть до ругательств — в результате ребенку присваивают "коэффициент деструктивности" и "коэффициент оппозиционности".

Почему важно посмотреть фильм «Истерзанное детство»

В 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», в котором собраны истории похищенных в Россию украинских детей.

Герои документальной ленты откровенно рассказывают о том, как встретили войну, с какими преступлениями россиян столкнулись и как пытались спасти свою жизнь и жизнь близких.

Ежедневно украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть похищенных несовершеннолетних, однако дипломатия с Россией не работает, поэтому процесс очень сложный и медленный.

Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Команда Online.UA в своем новом фильме задокументировала показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.