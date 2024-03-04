Более 1700 детей стали сиротами в результате боевых действий в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Более 1700 детей стали сиротами в результате боевых действий в Украине

дети
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Источник:  Радио Свобода

С начала полномасштабного вторжения РФ 1759 детей стали сиротами из-за боевых действий. Об этом сказал глава Национальной социальной сервисной службы Василий Луцик.

Сколько детей стали сиротами в результате боевых действий в Украине

За почти два года (интервью проводилось в феврале – ред.) у нас 13 338 детей остались без родительской опеки. Из них только 1759 детей - это те, которые стали сиротами в результате военных действий, - рассказал Луцик.

685 детей получили статус "лишенные родительской опеки" из-за того, что их родители остались в оккупации. Еще 12 детей временно лишены родительской опеки, поскольку родители находятся в плену.

Мы присваиваем этот статус, но надеемся, что когда родители вернутся, дети снова вернутся в семьи, — объяснил Луцик.

Сейчас над "значительной частью" детей опекают родственники, отметил глава ведомства.

Национальная социальная сервисная служба Украины — центральный орган исполнительной власти, созданный в августе 2020 года, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей.

Истории украинских детей прозвучали в штаб-квартире ООН

В рамках информационной кампании "Похищенные голоса" плана действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину украинские дети, которых удалось вернуть после похищения россиянами, посетили штаб-квартиру ООН, где рассказали о российских преступлениях.

Постоянные представительства Украины, Чехии, Польши, Канады, Латвии, Нидерландов, Эстонии и Представительство ЕС при Организации Объединенных Наций совместно провели закрытую встречу для обсуждения критически важного вопроса судьбы похищенных Российской Федерацией украинских детей и их возвращения.

На встрече с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министерки иностранных дел Канады Мелани Жоли и министерки иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот из первых уст прозвучали показания детей.

Также были озвучены идеи о мерах, способствующих скорейшему возвращению юных украинских граждан из российской депортации, незаконному перемещению и принудительному содержанию, а также восстановлению их прав.

Благодаря совместной работе различных государственных учреждений и неправительственных организаций сегодня удалось вернуть из России только 388 украинских детей.

Советница - уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время своего выступления на закрытой встрече отметила:

Дети, которых удалось вернуть, рассказывают нам свои истории и позволяют проанализировать конкретные сценарии или техники похищения. Российская Федерация использует целый арсенал приемов похищения украинских детей, что свидетельствует о целенаправленной государственной политике. И что бы это ни было: то ли похищение прямо из биологической семьи, то ли вывоз с целью так называемых оздоровления, реабилитации, отдыха, то ли вывоз детей после убийства их родителей, развод во время фильтрации, то ли вывоз институциональных учреждений в полном составе — это никогда не случайность. Это целенаправленная преступная геноцидная политика.

Дарья Герасимчук

Дарья Герасимчук

уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации

Дмитрий Кулеба добавил, что незаконная депортация и принудительная русификация Россией украинских детей является составной частью геноцидной политики Кремля против украинского народа.

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