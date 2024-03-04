Более 1700 детей стали сиротами в результате боевых действий в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ 1759 детей стали сиротами из-за боевых действий. Об этом сказал глава Национальной социальной сервисной службы Василий Луцик.
Сколько детей стали сиротами в результате боевых действий в Украине
685 детей получили статус "лишенные родительской опеки" из-за того, что их родители остались в оккупации. Еще 12 детей временно лишены родительской опеки, поскольку родители находятся в плену.
Сейчас над "значительной частью" детей опекают родственники, отметил глава ведомства.
Национальная социальная сервисная служба Украины — центральный орган исполнительной власти, созданный в августе 2020 года, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей.
Истории украинских детей прозвучали в штаб-квартире ООН
В рамках информационной кампании "Похищенные голоса" плана действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину украинские дети, которых удалось вернуть после похищения россиянами, посетили штаб-квартиру ООН, где рассказали о российских преступлениях.
Постоянные представительства Украины, Чехии, Польши, Канады, Латвии, Нидерландов, Эстонии и Представительство ЕС при Организации Объединенных Наций совместно провели закрытую встречу для обсуждения критически важного вопроса судьбы похищенных Российской Федерацией украинских детей и их возвращения.
На встрече с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министерки иностранных дел Канады Мелани Жоли и министерки иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот из первых уст прозвучали показания детей.
Также были озвучены идеи о мерах, способствующих скорейшему возвращению юных украинских граждан из российской депортации, незаконному перемещению и принудительному содержанию, а также восстановлению их прав.
Благодаря совместной работе различных государственных учреждений и неправительственных организаций сегодня удалось вернуть из России только 388 украинских детей.
Советница - уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время своего выступления на закрытой встрече отметила:
Дмитрий Кулеба добавил, что незаконная депортация и принудительная русификация Россией украинских детей является составной частью геноцидной политики Кремля против украинского народа.
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